AZZARDO, QUARTINI (M5S): “NUMERI DRAMMATICI, GOVERNO FA CASSA SU PELLE DI CHI SOFFRE

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Roma, 16 ott. – "L'indagine sull'azzardo realizzata da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon rappresenta un enorme campanello d'allarme. I numeri sono impietosi: negli ultimi dieci anni il settore è lievitato del 72%, arrivando a superare i 165 miliardi di euro di introiti, pari al 7,3% del PIL italiano. Si stima che la cifra continuerà a salire fino a rompere il muro dei 200 miliardi tra il 2028 e il 2029. Ma oltre alla tragica piaga della ludopatia, che si allarga a macchia d'olio in tutto il Paese, secondo lo studio i numeri sono anche il risultato di flussi illegali di denaro e del riciclaggio degli stessi. Un altro pesante allarme arriva a proposito dei minori. Se, infatti, il picco di 'giocatori' è racchiusa nella fascia tra i 35 e i 54 anni, i giovani non sono purtroppo da meno. Secondo la ricerca 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z 2.0' realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità, il 22,1% dei ragazzi dai 14 ai 17 anni, nonostante il divieto, ha provato l'azzardo nell'ultimo anno e si stimano 340mila giovani con comportamento a rischio. Si tratta di dati drammatici, ma non possiamo far finta che piovano dal cielo. Il governo Meloni, negli ultimi anni, ha compiuto una scelta precisa: fare cassa con l'azzardo, sulla pelle di chi soffre. Dobbiamo tornare alle norme dei governi Conte, che al contrario tutelavano i più fragili. L'azzardo è tutto tranne che un gioco e non possiamo voltare la testa dall'altra parte". Lo scrive in una nota Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali e Coordinatore del Comitato Salute e Inclusione Sociale del M5S.
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