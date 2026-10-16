Close Menu
Trending
venerdì 16 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

AZZARDO, QUARTINI (M5S): “NUMERI DRAMMATICI, GOVERNO FA CASSA SU PELLE DI CHI SOFFRE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Roma, 16 ott. – "L'indagine sull'azzardo realizzata da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon rappresenta un enorme campanello d'allarme. I numeri sono impietosi: negli ultimi dieci anni il settore è lievitato del 72%, arrivando a superare i 165 miliardi di euro di introiti, pari al 7,3% del PIL italiano. Si stima che la cifra continuerà a salire fino a rompere il muro dei 200 miliardi tra il 2028 e il 2029. Ma oltre alla tragica piaga della ludopatia, che si allarga a macchia d'olio in tutto il Paese, secondo lo studio i numeri sono anche il risultato di flussi illegali di denaro e del riciclaggio degli stessi. Un altro pesante allarme arriva a proposito dei minori. Se, infatti, il picco di 'giocatori' è racchiusa nella fascia tra i 35 e i 54 anni, i giovani non sono purtroppo da meno. Secondo la ricerca 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z 2.0' realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità, il 22,1% dei ragazzi dai 14 ai 17 anni, nonostante il divieto, ha provato l'azzardo nell'ultimo anno e si stimano 340mila giovani con comportamento a rischio. Si tratta di dati drammatici, ma non possiamo far finta che piovano dal cielo. Il governo Meloni, negli ultimi anni, ha compiuto una scelta precisa: fare cassa con l'azzardo, sulla pelle di chi soffre. Dobbiamo tornare alle norme dei governi Conte, che al contrario tutelavano i più fragili. L'azzardo è tutto tranne che un gioco e non possiamo voltare la testa dall'altra parte". Lo scrive in una nota Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali e Coordinatore del Comitato Salute e Inclusione Sociale del M5S.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl