(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 *Università. Piccolotti (Avs): Tasse troppo alte in 9 atenei. Grave che
l’istruzione sia trattata come un lusso. Governo intervenga subito*
Il Ministero dell’Università agisca per risolvere la questione dei 9 atenei
in cui le tasse universitarie, come emerge dalla denuncia dell’Unione degli
Universitari (UDU), sono troppo alte e superano i limiti di legge.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.
L’Italia – continua la deputata rossoverde della commissione cultura di
Montecitorio – con la sua misera percentuale di laureati, tra le più basse
d’Europa, non può permettersi queste situazioni. É gravissimo, considerato
che da anni le associazioni di categoria delle imprese ci fanno sapere che
mancano tra la forza lavoro del paese decine di migliaia di laureati. É
chiaro, come diciamo da 2 anni, che i tagli in finanziaria al mondo
dell’università e della ricerca sono stati un danno strutturale e
intollerabile: ci auguriamo che i 10 miliardi di tagli ai ministeri
annunciati nella prossima finanziaria non tocchino quello dell’Università e
della Ricerca, e che si abbia al contrario l’intelligenza di capire che le
risorse investite nell’intera filiera dell’istruzione pubblica vanno
aumentate. Purtroppo però le nostre speranze sono ridotte al lumicino visto
che questo Governo ha sempre dimostrato di considerare l’istruzione di
qualità una sorta di lusso che solo alcuni possono permettersi. Noi al
contrario pensiamo che l’istruzione sia come la salute: un diritto
fondamentale – conclude Piccolotti da garantire universalmente a tutti con
servizi gratuiti.
