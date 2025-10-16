Close Menu
INVITO EVENTO E CONVEGNO 18 OTTOBRE – VIVA in CAMPIDOGLIO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 INVITO
Nell’ambito della settimana ”Viva” – iniziativa nazionale di Italian Resuscitation Council (IRC) per la rianimazione cardiopolmonare – il cardiologo e Presidente del Gruppo Demos in Assemblea Capitolina Sandro Petrolati, coordina l’evento che si svolgerà in Campidoglio sabato 18 ottobre, promosso da IRC con il sostegno di Roma Capitale.
Per tutta la mattinata, dalle 9 alle 13, in piazza del Campidoglio, i volontari delle varie associazioni coinvolte – IRC, ANPAS, CRI, Misericordie, Fondazione Castelli – proporranno sessioni pratiche e dimostrative per i cittadini, per apprendere i gesti salvavita di base: il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore, le manovre di disostruzione delle vie aeree e le modalità per arrestare un’emorragia.
Simultaneamente, dalle 10 alle 11.30, nella Sala del Carroccio a Palazzo Senatorio, si svolgerà il convegno
“DALLA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA AL SISTEMA PER SALVARE LE VITE!”
Interverranno:
Barbara Funari, Assessora alle politiche sociali e delegata del Sindaco Roberto Gualtieri
Andrea Scapigliati, Presidente di Italian Resuscitatione Council (IRC)
Ferdinando Bonessio, Consigliere Capitolino
Elisabetta Lancellotti, Consigliera Capitolina
Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e Provincia
Roberta Cicciola, Responsabile formazione ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Lazio
Alessio Agostini, Delegato Tecnoco Regionale Salute Lazio, Croce Rossa Italiana (CRI)
Andrea Nicole Bonfissuto, Presidente della Fondazione Giorgio Castelli Onlus
Marco Cristalli, Vicepresidente dell’Associazione Taxi Roma Capitale, che sarà presente in piazza Campidoglio con una vettura dotata di defibrillatore semiautomatico (DAE).
Coordina Sandro Petrolati, cardiologo e Presidente del Gruppo Demos in Assemblea Capitolina

