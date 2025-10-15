(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Lollobrigida: bene sequestro di 3,5 tonnellate di riso straniero. Tracciabilità e concorrenza leale valori fondamentali. Il riso era pronto a essere commercializzato come italiano
“Ringrazio i Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Parma e l’A.U.S.L. di Reggio Emilia per l’operazione che ha portato al sequestro di 3,5 tonnellate di riso uruguaiano pronto a essere commercializzato come italiano”, lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando l’operazione che ha portato al sequestro di 3,5 tonnellate di riso sfuso, privo di documentazione, etichettato come italiano nonostante provenisse dall’Uruguay, nel corso di un ispezione presso un deposito alimentare a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia.
“L’operazione, condotta nell’ambito di controlli mirati pianificati dalla Cabina di regia per i controlli agroalimentari, dimostra che il sistema funziona e chi tenta di ingannare i cittadini e danneggiare il Made in Italy viene fermato.
La tracciabilità, la trasparenza e la concorrenza leale sono valori fondamentali per garantire qualità, sicurezza e rispetto per i produttori onesti. Difendere il nostro cibo, la nostra identità e la nostra economia agroalimentare significa difendere l’Italia”, ha concluso il ministro.
