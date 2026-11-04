AGRICOLTURA, COLTIVAITALIA È LEGGE. ROSSI (FDI): “OLTRE UN MILIARDO PER IMPRESE, FILIERE E FUTURO DELLA MAREMMA. RISULTATO CONCRETO PER CHI LAVORA LA TERRA”

“L’approvazione definitiva al Senato del Ddl ColtivaItalia rappresenta un risultato importante per l’agricoltura italiana e un’opportunità concreta anche per il nostro territorio. Oltre 1 Miliardo di euro di investimenti per sostenere le imprese, rafforzare le filiere produttive, valorizzare le eccellenze agroalimentari e favorire il ricambio generazionale. È una scelta che riconosce all’agricoltura il ruolo strategico che merita nell’economia e nella tutela della nostra identità nazionale” E’ quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, commentando il via libera definitivo al provvedimento.

“Le risorse – spiega Rossi – prevedono 300 milioni di euro per l’allevamento, altrettanti per le filiere locali, 300 milioni per il rilancio del Piano olivicolo nazionale e 150 milioni per sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile. Risorse che saranno rese disponibili attraverso i successivi provvedimenti attuativi e che dovranno tradursi in opportunità concrete per le aziende”.

“Per la Maremma – commenta Rossi – terra a forte vocazione agricola, questo intervento assume un significato particolare. Penso alle aziende cerealicole, agli allevamenti, all’olivicoltura, alle produzioni vitivinicole e a tutte quelle realtà imprenditoriali che ogni giorno contribuiscono alla ricchezza del nostro territorio. Rafforzare la competitività, sostenere gli investimenti e ridurre la dipendenza dalle importazioni significa dare nuove prospettive a un comparto fondamentale, che deve fare i conti anche con l’aumento dei costi energetici, dei carburanti e delle materie prime”.

“Non è un caso che proprio lo scorso 10 ottobre – spiega Rossi – al centro fiere del Madonnino a Braccagni, abbiamo promosso con Fratelli d’Italia un grande momento di confronto sul futuro dell’agricoltura e sulla sovranità alimentare, con oltre 300 partecipanti tra imprenditori agricoli, associazioni di categoria, amministratori e rappresentanti istituzionali. In quell’occasione ho ribadito che gli agricoltori sono i primi custodi del paesaggio e il cuore pulsante dell’agricoltura regionale. Ascoltare le loro esigenze e trasformarle in risposte concrete è un impegno che oggi trova un’importante conferma”.

“Un ringraziamento va al ministro Francesco Lollobrigida, al sottosegretario Patrizio La Pietra e al nostro responsabile del dipartimento nazionale agricoltura Aldo Mattia per il lavoro svolto e per aver portato avanti un piano che guarda alla crescita e alla solidità del settore primario. Adesso sarà fondamentale accompagnare l’attuazione delle misure affinché le risorse arrivino effettivamente alle aziende. Difendere l’agricoltura significa difendere il lavoro, l’economia, le tradizioni e il presidio delle nostre campagne. La Maremma ha tutte le potenzialità per essere protagonista di questa nuova stagione di investimenti», conclude Fabrizio Rossi.