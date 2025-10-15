Agenda Camera: eventi e inaugurazioni di oggi dalle 15

Alle 15:
📌 Sala Matteotti – Energia e Decisione: Il Ruolo della Psicologia nelle Politiche Energetiche – Il nucleare tra emozione, percezione e Lavoro. Partecipa il segretario di presidenza, Alessandro Colucci.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/29253
📌 Sala del Refettorio – Inaugurazione mostra “Deputate e Senatrici della Repubblica. Ruoli, tempi e azione delle donne in Parlamento 1948-1992. Partecipa la Vicepresidente, Anna Ascani.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/29202
📌 Sala della Lupa – Cento anni di storia delle Istituzioni Educative Statali. Partecipa il segretario di presidenza, Roberto Traversi.
🎥Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/29256
