(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Venator, Rossi (FdI): “Su futuro fabbrica, lavoro ministro Urso fondamentale”
“Adesso si aprono prospettive concrete di rilancio per un sito strategico per territorio maremmano”
Roma, 14 ottobre 2025 – “Il tavolo ministeriale odierno sulla vertenza Venator Italia rappresenta un passo importante verso la salvaguardia di un sito industriale strategico per l’economia sia della provincia di Grosseto e della Maremma che per tutta l’Italia”, È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.
“Desidero ringraziare – prosegue Rossi – il ministro Adolfo Urso e i funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’impegno e la serietà con cui stanno affrontando questa vertenza, che tocca direttamente la vita di circa 200 lavoratori e di molte famiglie del territorio. Il lavoro portato avanti dal Mimit, con la prospettiva di una reindustrializzazione concreta e di un rilancio produttivo del sito del Casone di Scarlino, dimostra la vicinanza del Governo alle realtà industriali locali e alle aree periferiche del Paese”.
