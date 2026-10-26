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martedì 27 Ottobre 2026
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Agenda

AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 27 OTTOBRE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - PRESIDENTE
📌 15 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto all’evento: “Il nuovo modello inclusivo ed educativo: la vera inclusione che educa attraverso la ricerca dei talenti”. Diretta webtv

AULA
📌 11 – Interpellanze e interrogazioni
📌 14 – Seguito delle discussioni:
•⁠ ⁠Mozione Corte penale internazionale
•⁠ ⁠Ddl delega professioni sanitarie
•⁠ ⁠Pdl cittadinanza
•⁠ ⁠Pdl liquidazione trattamento fine servizio
•⁠ ⁠Pdl Registro orfani crimini domestici
•⁠ ⁠Pdl tutela equidi
•⁠ ⁠Mozione disabilità invisibili
•⁠ ⁠Pdl prevenzione e lotta HIV, AIDS, HPV e infezioni sessuali

COMMISSIONI
📌 10_Femminicidio_Audizioni Francesca Lollobrigida, Tathiana Garbin, Jacopo Agrimi
📌 10.50_Ambiente_Gestione problemi climatici ed economia circolare, audizioni
📌 11_Covid_Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas
📌 12_Periferie_Simone Pisano, Docente di neuropsichiatria infantile
📌 12.30_Affari esteri Camera e Senato_Audizione del Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli sul Piano Mattei
📌 12.30_Antimafia_Lorena Di Galante, direttore centrale per i servizi antidroga
📌 13_Rischio idrogeologico_Audizione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico
📌 13_Attività produttive_Comuni soggetti a pressione turistica, audizione Confcommercio
📌 13.15_Infanzia_Audizioni sull’impatto delle nuove tecnologie sui minori

EVENTI
📌 9.30 – Sala Matteotti – ItalIA 2030. Infrastrutture, competenze e tecnologie per un Paese proiettato verso il futuro. Pagano
📌 10 – Aula dei Gruppi – Giovani ambasciatori in Parlamento. MOIGE
📌 11 – Sala del Refettorio – Riusare per rigenerare. Il riuso adattivo come strategia per restituire valore, qualità e nuove funzioni al patrimonio costruito. Videomessaggio del Vicepresidente Mulè. Diretta webtv
📌 11 – Sala della Regina – Le leve per la crescita. Coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltra la stagione del PNRR. ANCI. Diretta webtv
📌 15.30 – Sala del Refettorio – Nuova legge elettorale, e ora? Pagano
📌 17 – Sala Matteotti – La genitorialità non nasce da sola. Il diritto all’accompagnamento nel post-parto. Saluto della segretaria di Presidenza Sportiello. Diretta webtv

CONFERENZE
📌 10 – Angelo Bonelli. Bolletta sociale – la proposta di AVS
📌 11.30 – Luciano Ciocchetti. Verso la Giornata Mondiale della Psoriasi Evidenze real-world e proposte per un accesso più equo alle cure
📌 13 – Tiziana Nisini. Presentazione Vis Adecco, 25 anni di attività
📌 14.30 – Nadia Romeo. Presentazione del volume di Lina Ellina “Afrodite in fiamme. Cipro, una storia ancora irrisolta” e del documentario di Massimo Martire “L’anima dimenticata di Cipro”
📌 16 – Annarita Patriarca. Educare al teatro parte I
📌 17.30 – Martina Semenzato. Bilancio di genere
📌 19 – Alessandro Amorese. Presentazione libro overview2026

(AGENPARL)
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