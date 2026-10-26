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Puglia

L’eredità di Francesco: il racconto di don Cosimo Schena

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Venerdì 30 ottobre 2026 un viaggio tra cinema, letteratura e spiritualità

Prosegue a Monopoli il programma di iniziative dedicate a L'eredità di Francesco , promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli nell'ambito delle celebrazioni in programma dal 27 settembre al 3 novembre. Venerdì 30 ottobre la Biblioteca civica " Prospero Rendella " ospiterà due appuntamenti nella Sala Prospero, pensati per approfondire la figura di San Francesco d'Assisi attraverso il linguaggio del cinema e della letteratura, con uno sguardo capace di parlare anche alle nuove generazioni e all'uomo contemporaneo.

La mattinata sarà dedicata agli studenti delle classi quinte della scuola primaria, che alle ore 10.00 assisteranno alla proiezione del film Fratello sole, sorella luna di Franco Zeffirelli. A seguire, si terrà un dibattito coordinato da don Cosimo Schena , occasione di confronto e riflessione sui valori francescani, sull'amore per il creato, sulla fraternità e sul significato di una vita ispirata alla semplicità e all'attenzione verso gli altri.

Alle ore 18.00 , sempre nella Sala Prospero, è in programma la presentazione del libro di don Cosimo Schena L'eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo , pubblicato da Elledici. L'incontro sarà introdotto da Rosanna Perricci, assessore alla Cultura del Comune di Monopoli, e moderato da Martino Cazzorla.

(AGENPARL)
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