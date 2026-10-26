Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

LULA, TARQUINIO (S&D): “CON LA SUA VITTORIA VINCE POLITICA DELL’UMANIT?

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Delegazione PD al Parlamento Europeo

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
 

  "La vittoria di Lula è la vittoria delle brasiliane e dei brasiliani che pretendono lavoro dignitoso, lotta alla fame, cura degli ultimi e della natura, e di un leader coraggioso che vuole un Brasile costruttore di pace e voce autorevole del Sud Globale nelle sedi internazionali". Lo ha detto Marco Tarquinio dalla Bolivia, dove si trova in missione con la commissione Sviluppo del Parlamento Europeo. "Con Lula vince la politica dell'umanità, del progresso e della speranza contro la politica della forza, della prepotenza e della paura incarnata da Flávio Bolsonaro e, prima di lui, dal padre Jair. Così il Brasile mostra di non voler tornare a essere un 'gigante addormentato' all'ombra degli USA e della pretesa egemonica di Trump sulle Americhe e sul mondo. È un messaggio civile e nonviolento, che arriva a tutti i popoli dell'America Latina, dove democrazia e diritti fondamentali sono stati e vengono ancora calpestati. Un messaggio che parla forte – conclude Tarquinio – anche a noi, italiani ed europei".
Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione
Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Delegazione PD al Parlamento Europeo, Rue Wietz, 60, Bruxelles, 1050 BE Bruxelles

Messaggio inviato con MailUp®

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl