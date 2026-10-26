LULA, TARQUINIO (S&D): “CON LA SUA VITTORIA VINCE POLITICA DELL’UMANIT?

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
"La vittoria di Lula è la vittoria delle brasiliane e dei brasiliani che pretendono lavoro dignitoso, lotta alla fame, cura degli ultimi e della natura, e di un leader coraggioso che vuole un Brasile costruttore di pace e voce autorevole del Sud Globale nelle sedi internazionali". Lo ha detto Marco Tarquinio dalla Bolivia, dove si trova in missione con la commissione Sviluppo del Parlamento Europeo. "Con Lula vince la politica dell'umanità, del progresso e della speranza contro la politica della forza, della prepotenza e della paura incarnata da Flávio Bolsonaro e, prima di lui, dal padre Jair. Così il Brasile mostra di non voler tornare a essere un 'gigante addormentato' all'ombra degli USA e della pretesa egemonica di Trump sulle Americhe e sul mondo. È un messaggio civile e nonviolento, che arriva a tutti i popoli dell'America Latina, dove democrazia e diritti fondamentali sono stati e vengono ancora calpestati. Un messaggio che parla forte – conclude Tarquinio – anche a noi, italiani ed europei".
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