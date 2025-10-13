Close Menu
Il sindaco Luca Salvetti consegna tre pergamene di riconoscimento agli atleti livornesi saliti sul gradino più altro del podio ai Campionati del mondo di Maxibasketball in Svizzera

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 Il sindaco Luca Salvetti consegna tre pergamene di riconoscimento agli atleti livornesi saliti sul gradino più altro del podio ai Campionati del mondo di Maxibasketball in Svizzera
Livorno, 13 ottobre 2025 – Il sindaco Luca Salvetti domani, martedì 14 ottobre, alle ore 10,30 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, consegnerà una pergamena di riconoscimento a Paolo Maltinti, a Luca Granchi e a Jacopo Stolfi per essere saliti sul gradino più altro del podio con la Nazionale Italiana M40 di pallacanestro ai Campionati del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship tenutosi in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio. 
Di seguito i testi delle pergamene: 
“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Paolo Maltinti – Team Manager, per l’eccezionale successo ottenuto con la Nazionale Italiana M40 di pallacanestro, Campione del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship tenutosi in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio 2025.
La professionalità, la passione e la dedizione dimostrate nel guidare gli Azzurri verso questo storico traguardo sono motivo di grande orgoglio per tutta la comunità livornese”. 
“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Luca Granchi – Allenatore, per aver guidato, con maestria e competenza, la Nazionale Italiana M40 di pallacanestro, Campione del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship tenutosi in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio 2025. La tua brillante guida tecnica ha reso onore allo sport italiano e ha dato lustro alla città di Livorno, fucina di grandi talenti cestistici e di autentica passione per la pallacanestro”. 
“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Jacopo Stolfi – Giocatore, per aver portato in alto i colori della Nazionale Italiana M40 di pallacanestro, contribuendo in modo determinante alla conquista del titolo di Campione del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship, disputato in Svizzera dal 27 giugno al 6 luglio 2025. 
Il tuo talento, il tuo impegno e il tuo spirito sportivo, ha dato lustro alla città di Livorno, fucina di grandi talenti cestistici e di autentica passione per la pallacanestro”. 
La stampa è invitata a partecipare
— 

