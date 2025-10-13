Fwd: FOOD & BEVERAGE, STRATEGIE PER CRESCERE: A CATANIA UN CONFRONTO TRA IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL SETTORE

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 > *FOOD & BEVERAGE, STRATEGIE PER CRESCERE: A CATANIA UN CONFRONTO TRA
> IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL SETTORE*
> Catania, 13 ottobre 2025 – Il mercato del Food & Beverage è in continua
> evoluzione, spinto da nuove abitudini di consumo, innovazione tecnologica e
> crescente attenzione alla sostenibilità. Per fare il punto sulle sfide e le
> opportunità del comparto, *giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 17.00* presso
> *Isola.Catania* (Piazza Cardinale Pappalardo 23), *Emmebi Advisory* presenta
> l’incontro *“Strategie per sviluppare con successo il business nel
> mercato Food & Beverage”*.
> Promosso in collaborazione con *Confindustria Catania*, *NielsenIQ*, *LCA
> Studio Legale* e *YOURgroup* l’evento si propone come uno spazio di
> dialogo tra *manager, imprenditori e professionisti* per condividere
> esperienze, dati e visioni su come innovare e competere in un settore
> chiave per l’economia italiana e siciliana.
> Dopo i saluti istituzionali di *Maria Cristina Busi*, Presidente di
> Confindustria Catania, interverranno *Massimiliano Bruno* (Managing
> Partner di Emmebi Advisory), *Eleonora Formisano* (Sales Lead SMB &
> Global Snapshot Italy di NIQ), *Sergio Grasso* (Development Manager di
> NIQ), *Nicola Lucifero* (Partner di LCA Studio Legale e Head of Food Law
> Department), *Gabriella Scionti *(Counsel di LCA Studio Legale) e *Gianluca
> Novello* (Senior Marketing and Strategic Advisor di Emmebi Advisory).
> A seguire, la tavola rotonda *“Fare impresa in Sicilia: storie di aziende
> e strategie di successo”*, moderata da *Massimiliano Catena* e *Rossella
> Serrao*, Associate Partner di YOURgroup, vedrà la partecipazione di *Cristina
> Busi*, in qualità di Presidente di *SIBEG*, *Domenico Sciortino, *Amministratore
> delegato di Marullo, *Mario Paoluzi*, Amministratore delegato di
> *Oranfresh*, e *Pino Glorioso*, Presidente del *Gruppo Glorioso*.
