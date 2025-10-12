(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Conferenza stampa Avis Comunale Livorno presenta il progetto “Ri-creare solidarietà: arte, giovani e volontariato” Domani, lunedì 13 ottobre alle ore 11.00 Sala preconsiliare “Luciano De Majo”, Palazzo Comunale Livorno, 12 ottobre 2025 – Domani, lunedì 13 ottobre alle ore 11.00 nella Sala preconsiliare “Luciano De Majo” di Palazzo Comunale, Avis Comunale Livorno, per la quarta volta vincitrice del bando CESVOT “Siete Presente. Giovani e associazionismo – 2025”,presenta il progetto “Ri-creare solidarietà: arte, giovani e volontariato”, realizzato in collaborazione con AIL Livorno, ArtLab e la cooperativa sociale Brikke Brakke.Sarà presente l’assessore al Sociale Andrea Raspanti.Interverranno: Per il Cesvot – Fiorella CateniPer la Fondazione Livorno – la Dott.ssa Luisa Terzi Segreteria Generale Fondazione LivornoPer Avis Comunale Livorno – Antonio Cucè Presidente Avis Comunale LivornoPer Ail Livorno – Andrea Leonardi Presidente Ail LivornoPer Artlab – Sheila Cantoni Presidente ArtlabPer Brikke Brakke – Riccardo Bargellini La stampa è invitata
