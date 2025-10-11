(ACON) PROTEZIONE CIVILE. MARTINES (PD): UNIT CINOFILA ORGOGLIO NAZIONALE

(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 (ACON) Trieste, 11 ott – “La Protezione civile, con la
straordinaria organizzazione della rete che ha a livello
comunale, rappresenta una garanzia per la sicurezza delle nostre
comunit?. Il Centro di addestramento cinofilo rappresenta, in
questo contesto, un prezioso rinforzo per diverse attivit? svolte
dai volontari della Protezione civile”. Lo afferma in una nota il
consigliere regionale Francesco Martines (Pd), che fa sapere di
“essere intervenuto oggi alla riapertura del Centro di
addestramento cinofilo di Visco dopo la manutenzione
straordinaria delle coperture danneggiate dalla grandinata del
2023, portando i saluti dell’Assemblea legislativa”.
“Il centro di Visco – continua Martines – ? l’unico a livello
nazionale e fra i pochi esistenti a livello internazionale e
rappresenta, dunque, un esempio virtuoso. La sua importanza per
il territorio della Bassa Friulana, e non da meno per quello
