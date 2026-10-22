Aeroporto, delusione Proietti: Ryanair sceglie Rimini e l’Umbria perde rotte, base e hub

AEROPORTO, DELUSIONE PROIETTI: RYANAIR SCEGLIE RIMINI E L'UMBRIA PERDE 10

ROTTE, BASE E HUB. NON BASTA LA DIFESA D'UFFICIO DELLA SASE

"La Regione Umbria non abolisce la tassa d'imbarco e perde l'offerta di

Ryanair. Addio alla base, addio all'hub e niente incremento di dieci rotte.

Obiettivi che erano alla portata della nostra regione e che oggi sfumano

per precise scelte politiche. È questo il risultato della gestione

dilettantistica della presidente Proietti, che in quasi due anni non è

riuscita a confermare la nostra prospettiva concreta al futuro

dell'Aeroporto dell'Umbria". A intervenire è il capogruppo della Lega,

Enrico Melasecche.

"È bene ricordare da dove siamo partiti. Il centrodestra ha salvato

l'aeroporto da una situazione di gravissima difficoltà, era uno dei tanti

polmoni lasciati dalla giunta Marini (come Monteluce, come Umbria TPL e

Mobilità, come le Comunità montane a cominciare dal disastro di quella del

Trasimeno, come la Sanitopoli che ha causato la caduta anzitempo della

giunta PD) rilanciandolo e trasformandolo in un'infrastruttura strategica

per il turismo, le imprese, l'occupazione e la competitività dell'intero

territorio regionale. Abbiamo sostenuto coraggiosamente investimenti,

lavorato per attrarre nuovi vettori e passeggeri e costruito le condizioni

per raggiungere il traguardo del milione di viaggiatori. Senza aumentare di

un euro le tasse agli umbri. Il trend positivo che ancora oggi si registra

è il frutto di quel lavoro, non di una strategia della Giunta Proietti, che

finora ha vissuto palesemente di rendita sui risultati ottenuti in

precedenza.

Purtroppo da quando governa la sinistra le cose stanno cambiando in peggio

e la vicenda Ryanair è emblematica. Nell'offerta rivolta all'Umbria la

compagnia irlandese prospettava dieci voli in più, con la possibilità di

sviluppare una base e un hub. Perché l'operazione non è andata in porto?

Perché altre regioni hanno scelto di intervenire sull'addizionale sui

diritti d'imbarco, creando condizioni più favorevoli per il traffico aereo

e per le compagnie low cost, mentre l'Umbria non ha seguito la stessa

strada? Dopo quasi due anni dall'insediamento, la Giunta Proietti non ha

ancora presentato un piano industriale capace di indicare obiettivi,

investimenti, tempi e risultati attesi. I lavori di ampliamento, da noi

voluti e finanziati, stagnano da due anni. Perche? Devono partire senza

ulteriori ritardi: le risorse reperite vanno trasformate in opere concrete,

evitando che le lentezze amministrative mettano a rischio finanziamenti e

opportunità di sviluppo. Stabilendo le relative priorità. Vogliamo vedere i

cantieri in opera e conoscere appalti, data di consegne dei cantieri e data

di conclusione degli stessi prima che riprenda l'affollamento della

primavera e dell'estate che renderebbe estremamente problematica la

compresenza di betoniere, ruspe, materiali, e molti operai al lavoro.

Siamo costretti a pretendere con una interrogazione formale in consiglio

regionale risposte chiare, brevi, ma puntuali perchè non bastano più visto

annunci trionfalistici mentre, quando si tratta di rispondere, passa sempre

la palla ai subordinati nascondendosi dietro ai direttori, agli avvocati,

alla SASE, una pratica che mai il centrodestra aveva utilizzato nella

passata legislatura. E' troppo pretendere finalmente quanto urgentemente

che la Regione lasci sfumare le prospettive da noi create e recuperi i due

anni perduti?

L'isolamento dell'Umbria rischia di aggravarsi ulteriormente di fronte ai

ripetuti "no" di questa giunta, no alle grandi opere ferroviarie, a partire

dalla stazione Medio Etruria che langue da due anni con la Proietti che

oggi fa da tappetino alla storica prepotenza della rossa Toscana. E pensare

che neanche un grazie l'attuale ex sindaca pronunciò sulla completa

riqualificazione della stazione di Assisi costata decine di milioni che noi

finanziammo in vista del Giubileo e degli 800 anni di Francesco con i 100

milioni a disposizione per la riqualificazione della

Foligno-Perugia-Terontola su cui è piombato anche lì un silenzio di tomba.

Non solo, dov'è il fantomatico progetto per la costruzione in aeroporto

della stazione ferroviaria del costo assurdo di 380 milioni a fronte del

nostro cantierabile di soli 7 milioni a Collestrada? Sia chiaro una volta

per tutte, non consentiremo la distruzione a cuor leggero dei molti

progetti da noi avviati a questo nuovo che avanza mentre l'Umbria perde

colpi su colpi".