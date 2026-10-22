Ciclone Harry, Lupo (PD): “Dall’UE 75 milioni per il Sud. L’Europa dimostra concretamente di non lasciare sole le comunità colpite

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Approvata oggi definitivamente a Strasburgo con larghissima maggioranza, 651 voti a favore, l'erogazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore dell'Italia per i danni provocati dal ciclone Harry nel gennaio 2026 in Sicilia, Sardegna e Calabria. Le risorse previste ammontano a 74,9 milioni di euro, per contribuire al ripristino delle infrastrutture e degli impianti nei settori di energia, acqua, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione.
"Le immagini di quei giorni, in particolare quelle provenienti da Niscemi, sono ancora impresse nella nostra memoria e testimoniano la fragilità dei nostri territori di fronte a eventi climatici estremi, sempre più impattanti sulle comunità e sulle infrastrutture". Lo dichiara Lupo, eurodeputato PD e vicepresidente della commissione bilanci.
"Dopo quei giorni, ci siamo subito impegnati per chiedere alla Commissione la mobilitazione di questo importante strumento di sostegno europeo. Ci abbiamo lavorato in commissione Budget, dove sono stato nominato relatore per il gruppo dei Socialisti e Democratici. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea dimostra concretamente che l'Europa non lascia sole le comunità colpite dalle calamità. È uno strumento fondamentale di solidarietà, che interviene in modo sussidiario, con fondi aggiuntivi rispetto a quelli che devono essere stanziati dalle Regioni e dallo Stato."
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