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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – da domani on line l’avviso per l’iscrizione ai quattro nuovi nidi d’infanzia comunali: tutte le informazioni utili

RedazioneBy Nessun commento5 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - DA DOMANI ON LINE L'AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE

AI QUATTRO NUOVI ASILI "LA NAVE", "LA RONDINE", "LE FIABE"

E "POLICLINICO"

L' iscrizione dovrà essere effettuata on line, a partire da domani, collegandosi al seguente link [ | ] – " Servizi" – "Aree Tematiche" – "Servizi Scolastici" – Servizio di "Iscrizione Asili Nido Comunali".

Si precisa che la frequenza dei minori presso ciascuna struttura sarà garantita a far data dall'effettiva attivazione dei nuovi servizi educativi , che sarà comunicata successivamente dall'amministrazione comunale.

Potranno partecipare alla nuova procedura anche i minori già inseriti nella lista d'attesa attualmente in vigore, approvata a esito del bando della scorsa estate relativo ai nove nidi già aperti e funzionanti.

I posti

Il numero dei nuovi posti disponibili e messi a bando è stato determinato a conclusione della procedura di trasferimento dei bambini già frequentanti i nove nidi comunali aperti e funzionanti. Sono una ventina infatti i bambini e le bambine già iscritti, che hanno scelto di trasferirsi nei nuovi nidi: lo spostamento nelle quattro nuove strutture comporterà lo scorrimento della lista d'attesa del nido di provenienza.

Inoltre, nel nido "Policlinico" risultano già frequentanti 10 bambini, che assorbono integralmente la quota di riserva dedicata ai dipendenti dell'Università degli Studi di Bari conferiti in convenzione.

I nuovi posti messi a bando, dunque, sono distribuiti come di seguito indicato:

· Nido d'infanzia "Policlinico " – c/o Policlinico di Bari

Fascia medi: posti disponibili n°5

Fascia grandi: posti disponibili n°1

Fascia piccoli: posti disponibili n°5

Fascia medi: posti disponibili n°8

Fascia grandi: posti disponibili n°10

30% dei posti riservati a dipendenti della Regione Puglia o delle agenzie regionali, distribuiti come segue:

Fascia piccoli: posti disponibili n°3

Fascia medi: posti disponibili n°4

Fascia grandi: posti disponibili n°5

Fascia piccoli: posti disponibili n°9

Fascia medi: posti disponibili n°14

Fascia grandi: posti disponibili n°14

· Nido d'infanzia "Le Fiabe" – Palese

Fascia piccoli: posti disponibili n°5

Fascia medi: posti disponibili n°13

Fascia grandi: posti disponibili n°16

I criteri

Ai fini della partecipazione al bando, i beneficiari dovranno rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità: "fascia piccoli" data di nascita compresa tra il 1° settembre 2025 e il 15 giugno 2026; "fascia medi" data di nascita compresa tra il 1° ottobre 2024 e il 31 agosto 2025; "fascia grandi" data di nascita compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.

A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio secondo i criteri indicati dal bando, sulla base dei requisiti posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda. In caso di parità di punteggio, la priorità verrà assegnata valutando il valore ISEE inferiore.

Per l'assegnazione dei posti riservati ai figli dei dipendenti della Regione Puglia o delle agenzie regionali presso il nido d'infanzia "La Rondine", è formata una specifica graduatoria, applicando i medesimi criteri di priorità e punteggio. Gli eventuali posti riservati che, all'esito dello scorrimento della graduatoria, risultino non assegnati, confluiranno nella disponibilità dei posti non riservati e saranno assegnati mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie.

Coloro che non risulteranno assegnatari di posto, confluiranno in una lista d'attesa provvisoria unica comune a tutti i nidi di infanzia comunali di nuova attivazione.

Le graduatorie provvisorie degli aventi diritto e la lista d'attesa provvisoria unica saranno pubblicate sul portale dei servizi del Comune di Bari.

Avverso le risultanze, sarà ammesso ricorso da proporsi al Direttore della Ripartizione PEG entro 5 giorni dalla data di affissione.

Per quanto riguarda il pagamento della retta mensile , gli orari di funzionamento, l'inserimento e l'ambientamento, i trasferimenti, l'ammissione al nido, i criteri di esonero e riduzione , i quattro nuovi nidi faranno riferimento agli stessi Criteri organizzativi dei nove nidi già aperti.

Nelle more dell'attivazione del servizio di refezione con preparazione dei pasti presso le cucine interne dei nidi d'infanzia di nuova attivazione, il servizio sarà garantito mediante la somministrazione di pasti veicolati, preparati e forniti dall'operatore economico affidatario del servizio di ristorazione scolastica comunale. Tale modalità organizzativa, di carattere transitorio, sarà adottata nel rispetto delle specifiche esigenze nutrizionali dei bambini appartenenti alla fascia di età interessata.

Le modalità di iscrizione per i minori già inseriti in lista d'attesa

Qualora interessati, potranno partecipare alla nuova procedura anche i minori già inseriti nella lista d'attesa attualmente in vigore, approvata a esito del bando della scorsa estate relativo ai nove nidi già aperti e funzionanti.

Il punteggio della loro domanda sarà nuovamente determinato sulla base dei requisiti posseduti e dichiarati alla data di presentazione della candidatura relativa al nuovo avviso. Il punteggio e la posizione conseguiti nella precedente procedura non rileveranno ai fini della formazione delle graduatorie disciplinate dal nuovo avviso.

La partecipazione alla nuova procedura non comporterà la cancellazione dalla precedente lista d'attesa definitiva unica, né determinerà alcuna modifica della posizione in essa acquisita.

L'accettazione di un posto presso un nido d'infanzia comunale conseguente allo scorrimento di una delle due liste d'attesa comporterà, invece, la cancellazione del minore dall'altra lista.

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione on line, potranno recarsi presso le Segreterie dei seguenti nidi di infanzia comunali previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo mail:

Villari – – email: [ | ]

La Tana del Ghiro – – email [ | ]

Speranza – – email [ | ]

Costa – – email [ | ]

Libertà – – email [ | ]

(AGENPARL)
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