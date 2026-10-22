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Puglia

Agenzia nr. 1844 – Postazione 118di San Marzano Di San Giuseppe, Scalera: “Criticità da verificare, subito controlli e trasferimenti al poliambulatorio

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - "Accertare con urgenza le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e impiantistiche della postazione del 118 di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, e verificare la possibilità di trasferire il servizio nei locali del Poliambulatorio cittadino, situati a circa 200 metri dalla sede attuale.

Ho depositato una interrogazione a risposta scritta perché le segnalazione relative alla postazione 118 di San Marzano di San Giuseppe richiedono risposte rapide e verifiche puntuali. Parliamo di un presidio fondamentale per l'assistenza sanitaria territoriale, dal cui corretto funzionamento dipendono la tempestività degli interventi di soccorso e la tutela della salute dei cittadini. È indispensabile, quindi, fare piena luce sulle condizioni in cui gli operatori sono chiamati a svolgere quotidianamente il proprio lavoro. 

Tra le criticità segnalate, figurerebbero la presenza di ratti nei locali, le condizioni di degrado dei servizi igienici, le problematiche relative all'impianto elettrico, descritto come obsoleto e soggetto a interruzioni dell'alimentazione, nonché possibili carenze nelle misure di prevenzione incendi e nelle vie di fuga. Sarebbero state inoltre evidenziate difficoltà legate agli infissi, l'assenza di un'idonea area esterna per lo stoccaggio delle bombole di ossigeno e la mancanza di una tettoia per il ricovero dell'ambulanza. Si tratta di segnalazioni che devono essere verificate, senza ritardi, dagli organi competenti. 

(AGENPARL)
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