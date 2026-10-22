Costa: “Le commissioni d’inchiesta non siano ring senza garanzie. Tornino a funzione originaria

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - "Ci sono attività parlamentari che vanno salvaguardate da logiche politiche, devono attenersi al merito e rispettare le garanzie. Parlo delle commissioni d'inchiesta, che, da luoghi destinati ad affrontare oggettivamente la realtà dei fatti, si sono trasformate in ring senza garanzie in cui si consuma la contrapposizione politica, a prescindere si colpisce l'avversario e si difende il compagno di schieramento. Per questo, sono convinto che occorra avviare una riflessione, anche normativa, per ritornare allo spirito originario di tali organismi così delicati dal punto di vista istituzionale".
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