Close Menu
Trending
mercoledì 8 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) SPORT. MORETTI (PD): GIUNTA ASSENTE A PALABIGOT, SENZA RISPETTO PER GO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 (ACON) Trieste, 8 ott – “L’assenza totale della Giunta Fedriga
a un momento istituzionale denso di significato, come l’attesa
inaugurazione del Palabigot ? una mancanza di rispetto non solo
verso le istituzioni e la comunit? sportiva locale, ma anche
verso l’intera citt? di Gorizia”.
Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio
regionale, Diego Moretti, a margine del taglio del nastro per il
rinnovato palazzetto dello sport Giovanni Bigot di via delle
Grappate, restituito alla citt? di Gorizia dopo un importante
intervento di riqualificazione.
“Dopo gli anni di chiusura – ricorda Moretti -, tutti i soldi che
sono stati investiti grazie a diversi stanziamenti da parte della
Regione, delude e amareggia l’assenza da parte della presidente e
del vicepresidente, nonch? assessore allo Sport. Non penso che un
comportamento simile ci sarebbe stato se al posto del Palabigot
si doveva inaugurare il PalaCarnera di Udine, il PalaTrieste nel
capoluogo regionale o il PalaCrisafulli a Pordenone”.
“Perdipi? questo avviene nell’anno di Go!2025, e in un luogo dove
potrebbero essere ospitati, come si spera, grandi eventi. A ogni
modo rivolgo un grande in bocca al lupo alla Dinamo Gorizia che
il prossimo fine settimana far? il suo esordio in campionato,
dopo che per un anno ha dovuto giocare a Romans per
l’indisponibilit? di altre strutture in citt?”, conclude la nota.
ACON/COM/mv
081016 OTT 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl