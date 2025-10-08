(ACON) SPORT. MORETTI (PD): GIUNTA ASSENTE A PALABIGOT, SENZA RISPETTO PER GO

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 (ACON) Trieste, 8 ott – “L’assenza totale della Giunta Fedriga
a un momento istituzionale denso di significato, come l’attesa
inaugurazione del Palabigot ? una mancanza di rispetto non solo
verso le istituzioni e la comunit? sportiva locale, ma anche
verso l’intera citt? di Gorizia”.
Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio
regionale, Diego Moretti, a margine del taglio del nastro per il
rinnovato palazzetto dello sport Giovanni Bigot di via delle
Grappate, restituito alla citt? di Gorizia dopo un importante
intervento di riqualificazione.
“Dopo gli anni di chiusura – ricorda Moretti -, tutti i soldi che
sono stati investiti grazie a diversi stanziamenti da parte della
Regione, delude e amareggia l’assenza da parte della presidente e
del vicepresidente, nonch? assessore allo Sport. Non penso che un
comportamento simile ci sarebbe stato se al posto del Palabigot
si doveva inaugurare il PalaCarnera di Udine, il PalaTrieste nel
capoluogo regionale o il PalaCrisafulli a Pordenone”.
“Perdipi? questo avviene nell’anno di Go!2025, e in un luogo dove
potrebbero essere ospitati, come si spera, grandi eventi. A ogni
modo rivolgo un grande in bocca al lupo alla Dinamo Gorizia che
il prossimo fine settimana far? il suo esordio in campionato,
dopo che per un anno ha dovuto giocare a Romans per
l’indisponibilit? di altre strutture in citt?”, conclude la nota.
ACON/COM/mv
081016 OTT 25
(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 (ACON) Trieste, 8 ott – “L’assenza totale della Giunta Fedriga