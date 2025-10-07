Close Menu
Trending
martedì 7 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sociale

OLYMPIC EXPERIENCE: A ROMA CONVEGNO SUI VALORI DELA FIAMMA OLIMPICA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Al Salone d’Onore del CONI di Roma si è svolto il convegno “Olympic
Experience: la voce e il volto della fiaccola olimpica”, un momento di
riflessione sui valori dell’olimpismo a pochi mesi dall’inizio dei Giochi
Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.
L’evento, organizzato dal Panathlon Club Roma con il patrocinio di CONI
Lazio e CIP Lazio, si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente
del CONI Luciano Buonfiglio. Nel corso del dibattito, moderato dal
Presidente del Panathlon Club Junior Roma Lorenzo D’Ilario, sono
intervenuti il Presidente del CIP Lazio Giuseppe Andreana, il Presidente
del C.R. Lazio-Sardegna della FISI Andrea Ruggeri, il Presidente del
Distretto Italia del Panathlon International Giorgio Costa, la Presidente
del Panathlon Club Roma Stefania Lella, il Fondatore di Special Olympics
Italia Alessandro Palazzotti e la Coordinatrice Sport dell’USR Lazio Maura
Catalani. Prima di visitare la Sala delle Fiaccole Olimpiche per un tuffo
nella storia dei cinque cerchi, i numerosi studenti romani presenti hanno
ascoltato anche le testimonianze del Governatore del Panathlon Lazio Cesare
Sagrestani, della Consigliera Delegata di Città Metropolitana di Roma
Capitale Alessia Pieretti, della Direttrice di Special Olympics Italia Team
Lazio Stefania Cardenia, della Delegata del Québec in Italia Laurence
Fouquette-L’Anglais e della campionessa del mondo a squadre 2025 di
pentathlon moderno Maria Beatrice Mercuri.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl