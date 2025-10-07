OLYMPIC EXPERIENCE: A ROMA CONVEGNO SUI VALORI DELA FIAMMA OLIMPICA

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Al Salone d’Onore del CONI di Roma si è svolto il convegno “Olympic
Experience: la voce e il volto della fiaccola olimpica”, un momento di
riflessione sui valori dell’olimpismo a pochi mesi dall’inizio dei Giochi
Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.
L’evento, organizzato dal Panathlon Club Roma con il patrocinio di CONI
Lazio e CIP Lazio, si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente
del CONI Luciano Buonfiglio. Nel corso del dibattito, moderato dal
Presidente del Panathlon Club Junior Roma Lorenzo D’Ilario, sono
intervenuti il Presidente del CIP Lazio Giuseppe Andreana, il Presidente
del C.R. Lazio-Sardegna della FISI Andrea Ruggeri, il Presidente del
Distretto Italia del Panathlon International Giorgio Costa, la Presidente
del Panathlon Club Roma Stefania Lella, il Fondatore di Special Olympics
Italia Alessandro Palazzotti e la Coordinatrice Sport dell’USR Lazio Maura
Catalani. Prima di visitare la Sala delle Fiaccole Olimpiche per un tuffo
nella storia dei cinque cerchi, i numerosi studenti romani presenti hanno
ascoltato anche le testimonianze del Governatore del Panathlon Lazio Cesare
Sagrestani, della Consigliera Delegata di Città Metropolitana di Roma
Capitale Alessia Pieretti, della Direttrice di Special Olympics Italia Team
Lazio Stefania Cardenia, della Delegata del Québec in Italia Laurence
Fouquette-L’Anglais e della campionessa del mondo a squadre 2025 di
pentathlon moderno Maria Beatrice Mercuri.
