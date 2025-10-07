Close Menu
Trending
martedì 7 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MIGRANTI, COLUCCI (M5S): DA CONSIGLIO DI STATO ALTRA BOCCIATURA GOVERNO MELONI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 MIGRANTI, COLUCCI (M5S): DA CONSIGLIO DI STATO ALTRA BOCCIATURA GOVERNO MELONI
ROMA, 7 ott. – “Ancora una sonora bocciatura per il governo Meloni in materia di immigrazione, il Consiglio di Stato ha bocciato il provvedimento del ministro dell’Interno contenente lo schema di capitolato d’appalto per la gestione dei Cpr, affemando giustamente che bisogna in ogni caso garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria agli ospiti delle strutture. Il governo pensa di fare propaganda sull’immigrazione speculando sulla pelle dei migranti e degli stessi cittadini italiani presi in giro con slogan e promesse non mantenute. La gestione di questo delicatissimo dossier impone serietà, visione, idee risolutive e il pieno rispetto dei diritti umani. I Cpr vengono invece considerati discariche umane e quelli in Albania sono anche cattedrali dell’emarginazione erette nel deserto, con ignobile spreco di denaro pubblico”.
Lo afferma il capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali alla Camera Alfonso Colucci.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl