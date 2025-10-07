(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 MIGRANTI, COLUCCI (M5S): DA CONSIGLIO DI STATO ALTRA BOCCIATURA GOVERNO MELONI
ROMA, 7 ott. – “Ancora una sonora bocciatura per il governo Meloni in materia di immigrazione, il Consiglio di Stato ha bocciato il provvedimento del ministro dell’Interno contenente lo schema di capitolato d’appalto per la gestione dei Cpr, affemando giustamente che bisogna in ogni caso garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria agli ospiti delle strutture. Il governo pensa di fare propaganda sull’immigrazione speculando sulla pelle dei migranti e degli stessi cittadini italiani presi in giro con slogan e promesse non mantenute. La gestione di questo delicatissimo dossier impone serietà, visione, idee risolutive e il pieno rispetto dei diritti umani. I Cpr vengono invece considerati discariche umane e quelli in Albania sono anche cattedrali dell’emarginazione erette nel deserto, con ignobile spreco di denaro pubblico”.
Lo afferma il capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali alla Camera Alfonso Colucci.
