(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Fesr, Regione: nessuna somma stanziata per riarmo
In riferimento alle dichiarazioni diffuse dalla Cgil relative allo storno di 252 milioni di euro del Programma regionale Fesr per il riarmo, la Regione Siciliana smentisce categoricamente quanto affermato e precisa che si tratta di informazioni prive di fondamento.
Nessuna somma è stata stanziata per finalità di riarmo.
Nell’ambito della riprogrammazione del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, si tratta di un rafforzamento della priorità trasporti. In particolare, 176 milioni di euro (e non 252) sono stati ricollocati per l’intervento ferroviario di interramento della linea e prolungamento della pista dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, un’opera già prevista nella pianificazione nazionale e regionale, del valore complessivo di 567,6 milioni di euro.
