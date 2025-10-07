(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Piacenza, 7 ottobre 2025
*Oggetto: Dedicata a Giorgio Armani una sezione speciale del prossimo bando
comunale per l’arte urbana. Nuovo passo verso l’omaggio di Piacenza al
grande stilista*
Sarà intitolata a Giorgio Armani una sezione speciale del bando comunale
“UAU PC! – Urban Art Unites Piacenza”, che premierà con uno stanziamento
massimo di 10 mila euro un progetto di arte urbana ispirato ai princìpi
umani, al talento e all’identità creativa di cui è stato interprete e
testimone. Un progetto che si addica al valore di un uomo che, partendo
proprio da Piacenza, ha reso grande e portato nel mondo lo stile italiano.
La decisione è stata formalizzata oggi dalla Giunta comunale, che ha
deliberato l’istituzione di questo specifico contributo nell’alveo del
prossimo avviso pubblico a sostegno della Street Art, che può contare su un
finanziamento complessivo di 30 mila euro grazie al Fondo per la sicurezza
urbana della Prefettura di Piacenza.
Trova così una declinazione concreta, con l’avvio dell’iter amministrativo,
l’annuncio che la sindaca Katia Tarasconi, a pochi giorni dalla scomparsa
dello stilista piacentino, aveva rilanciato durante l’inaugurazione della
3° edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, dando voce alla
proposta dei giovani che avevano avanzato, al Comune, l’idea di rendere
omaggio a Giorgio Armani proprio attraverso l’impronta creativa dell’arte
urbana.
“Abbiamo raccolto con entusiasmo l’idea dei nostri ragazzi di celebrare,
con una nuova opera artistica, una figura di tale, straordinaria caratura”,
evidenzia la sindaca: “È un gesto semplice, che nasce dalla spontaneità di
un movimento giovanile sensibile alla bellezza e agli insegnamenti di cui
il signor Armani è stato interprete attraverso la sua carriera e la sua
personalità. Questa iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione
nell’onorare la memoria di un concittadino illustre, che ha portato il Made
in Italy ai più alti livelli in tutto il mondo, valorizzando nel contempo
l’arte urbana come pilastro di un linguaggio civico e culturale che si sta
connotando sempre più come patrimonio condiviso: è solo la prima tappa di
un percorso che continuerà ad unire arte, comunità e spazi pubblici”.
“Ormai da tre anni – aggiunge l’assessore Francesco Brianzi – UAU PC! sta
colorando una Piacenza che guarda ai giovani e alla cultura come forza
dirompente di rigenerazione La sezione dedicata a Giorgio Armani nasce
anche dal legame profondo che egli ha mantenuto con la nostra città. Tutti
noi, come i tanti studenti presenti quel giorno al Teatro Municipale,
ricordiamo con grande emozione la cerimonia con cui la sede cittadina
dell’Università Cattolica ha conferito la laurea honoris causa a Giorgio
Armani : un segno di attenzione verso le nuove generazioni che deve
continuare a ispirarci, così come continuerà a farlo la sua eredità morale
e il suo esempio”.
Il nuovo bando “UAU PC!”, sotto l’egida del Servizio Piacenza Giovani –
Settore Piacenza 2030, sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito
web comunale. Istituito dalla Giunta Tarasconi con l’obiettivo di
promuovere l’arte urbana come elemento di rigenerazione, tutela del decoro
e incentivo alla partecipazione, il progetto di sostegno alla Street Art
trova il suo principale riferimento nelle linee guida per la realizzazione
di opere di arte urbana del Comune di Piacenza, approvate
dall’Amministrazione nel marzo 2024.
