PIRONDINI (M5S): ‘DESCALZELLUM’ UNICO ATTO SU PREZZI CARBURANTI, DA MELONI IL NULLA

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - "Gli italiani sono costretti a pagare il carburante ben oltre i 2 euro, e voi non avete fatto nulla. L'unico atto che abbiamo visto è stato il "Descalzellum", il tetto che l'AD di Eni ha furbescamente messo ai prezzi, subito dopo sfondato dallo stesso governo che non ha rinnovato lo sconto sulle accise. Il vero presidente del consiglio è Descalzi, non Meloni".
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