Francia, Le Pen in testa per le presidenziali 2027: il sondaggio non rileva contraccolpi sul RN dopo il caso Bardella

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - La candidata del Rassemblement National raccoglie tra il 35% e il 37% delle intenzioni di voto al primo turno. Crescono anche le valutazioni sulla sua capacità di guidare il Paese.
PARIGI — Marine Le Pen mantiene il vantaggio nelle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali francesi del 2027. Secondo il sondaggio Toluna Harris Interactive per M6 e RTL, pubblicato lunedì 12 ottobre, la candidata del Rassemblement National si attesta tra il 35% e il 37% al primo turno, a seconda degli avversari considerati nei diversi scenari.
La rilevazione arriva dopo le accuse pubblicate da Mediapart su messaggi antisemiti del 2013 attribuiti a Jordan Bardella, presidente del partito. Bardella nega di esserne l’autore. Nel periodo esaminato, il sondaggio non registra una flessione del consenso per Le Pen riconducibile alla vicenda.
Le Pen supera Bardella negli indicatori d’immagine
Il 51% degli intervistati ritiene che Le Pen sarebbe una buona presidente della Repubblica, sei punti in più rispetto alla precedente misurazione. Bardella ottiene il 47% sullo stesso indicatore.
Il 54% considera Le Pen capace di mantenere gli impegni, anche in questo caso con un aumento di sei punti, contro il 50% per il presidente del RN. Quanto all’ambizione, Le Pen raggiunge il 73%, in crescita di tre punti, mentre Bardella si ferma al 69%.
Secondo l’istituto, il vantaggio della candidata emerge anche tra i simpatizzanti del Rassemblement National, pur con alcune eccezioni negli attributi esaminati.
Come è stata condotta l’indagine
Il sondaggio è stato realizzato online dal 5 all’8 ottobre 2026 su 2.004 iscritti alle liste elettorali, selezionati da un campione di 2.348 persone rappresentativo della popolazione francese maggiorenne. Sono stati applicati il metodo delle quote e correttivi relativi a sesso, età, categoria socioprofessionale e regione.
Le percentuali descrivono le intenzioni dichiarate nel periodo della rilevazione e negli scenari proposti: il vantaggio al primo turno non equivale a una previsione di vittoria al ballottaggio.
Il calendario elettorale
Il primo turno delle presidenziali è previsto per il 18 aprile 2027. L’eventuale secondo turno si svolgerà il 2 maggio, tra i due candidati più votati qualora nessuno ottenga la maggioranza assoluta al primo scrutinio.
Emmanuel Macron, al suo secondo mandato consecutivo, non potrà concorrere per un terzo mandato consecutivo in base al limite costituzionale. La consultazione aprirà quindi una nuova fase politica all’Eliseo.