DA VENERDI’ 10/10 A ROMA L’ASSEMBLEA MONDIALE DEI MERCATI CONTADINI

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 7 Ottobre 2025
Da venerdì 10 ottobre, alle ore 10, a Roma, dalla sede Fao, Viale delle Terme di Caracalla, al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo
A ROMA L’ASSEMBLEA MONDIALE DEI MERCATI CONTADINI
In mostra i prodotti della biodiversità da tutti i Continenti
Recuperare la sovranità del cibo contro fame, conflitti e guerre commerciali. E’ il messaggio al centro dell’Assemblea della World Farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta, in programma da venerdì 10 ottobre a sabato 12 a Roma, dalla sede della Fao al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo. Agricoltori provenienti da tutto il mondo saranno protagonisti per tre giorni nella Capitale con una serie di incontri e iniziative. Per l’occasione sarà allestita una grande mostra della biodiversità con centinaia di specialità da tutti i Continenti salvate dall’estinzione proprio grazie alla diffusione dei mercati contadini.
L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre, dalle ore 10, nella sede Fao di Viale delle Terme di Caracalla, dove si terrà l’incontro inaugurale dell’Assemblea. Vi prenderanno parte il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, Francesco Lollobrigida, Ministro per l’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, Qu Dongu, Vice Direttore Generale della Fao, Dominga Cotarella, Presidente Fondazione Campagna Amica, Stefano Gatti, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Richard McCarthy, Presidente della Coalizione Mondiale dei Mercati degli Agricoltori, Carmelo Troccoli, Direttore Generale World Farmers Markets Coalition, Eric Opoku, Ministro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura del Ghana, M. Mabouba Diagne, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e dell’Allevamento del Senegal, Paul Valentin Ngobo, Ministro dell’Agricoltura, dell’Allevamento e della Pesca, Repubblica del Congo (Congo-Brazzaville), Federica Diamanti, Vice Presidente Associato per le Relazioni Esterne (IFAD).
Per l’occasione sarà presentata un’analisi sui mercati contadini nel mondo, che ne evidenzia il ruolo centrale non solo nel contrasto alla povertà alimentare, ma anche nello sviluppo delle economie locali, nella creazione di occupazione e nella salvaguardia della biodiversità.
Tra i momenti clou della tre giorni, il lancio del “Manifesto Giovanile/Alleanza per il Cibo Locale”, che sarà presentato sabato 11 ottobre (ore 14.15, sede Fao) da cinque giovani agricoltori, ciascuno in rappresentanza del proprio continente: Darwin Hinojosa (Agroferias Campesinas, Perù), Sihyeon Lee (Marche@, Corea del Sud), Shelby Saucier (National Young Farmers Coalition, Stati Uniti d’America), Enrico Parisi (Coldiretti Giovani Impresa, Italia), Peju Sokunle, (Rural Hack, Nigeria).
Domenica 12 ottobre il momento finale dell’Assemblea con la cerimonia di premiazione dei mercati contadini e dei produttori. L’appuntamento è per le ore 10.30 al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, via San Teodoro 74, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del vice direttore generale della Fao Maurizio Martina.
(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 7 Ottobre 2025