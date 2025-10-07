[Comune Palermo] Dichiarazione Zacco – Replica a AMG in merito alle squadre notturne per la manutenzione dell’illuminazione pubblica

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Si inoltra quanto segue
Patrizia Biagi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
” Il comunicato di AMG Energia parla di una modifica organizzativa che ha
portato al miglioramento dei servizi. Tuttavia, per i cittadini e
l’Amministrazione, questa non è percepita come un’astratta modifica, bensì
come l’azzeramento del numero di squadre operative dedicate al servizio
serale, con la conseguente riduzione a una sola squadra di cabinisti.
Ottimizzare non è sinonimo di ridurre. Che in passato operassero più
squadre con cestello e oggi non ce ne sia più alcuna è un dato di fatto,
non un’opinione. Se per AMG questa riorganizzazione ha addirittura
migliorato il servizio, appare evidente uno scollamento dalla realtà. La
città è infatti totalmente al buio; intere zone sono senza illuminazione da
mesi e le poche strade che sono illuminate mostrano una luminosità
ridicola. Il Consiglio comunale, all’unanimità, ha difeso l’azienda
approvando il contratto di servizio, isolando così chi avrebbe voluto
privatizzare alcuni settori di AMG. A questo punto, chiedo al Presidente,
il Dott. Scoma, persona che stimo, insieme al Cda, di fare chiarezza e di
prendere provvedimenti contro chi falsifica i dati sui ripristini degli
impianti, inventando riorganizzazioni fallimentari che stanno mortificando
la città”.
Lo dichiara il consigliere comunale e Presidente VI commissione consiliare
Ottavio Zacco
