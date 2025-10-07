Close Menu
martedì 7 Ottobre 2025
Friuli Venezia Giulia

(ACON) 7 OTTOBRE. CAPOZZI (M5S): CONDANNIAMO ATTACCO HAMAS MA ANCHE RISPOSTA

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 (ACON) Trieste, 7 ott – “A due anni esatti dalla terribile data
del 7 ottobre 2023, ricordiamo con dolore l’attacco compiuto da
Hamas contro i civili israeliani. Un atto inaccettabile che ha
provocato morte, paura e sofferenza”.
Lo ricorda, in una nota, la consigliera regionale Rosaria Capozzi
(Movimento 5 Stelle), aggiungendo a nome dell’intero bacino
pentastellato “la nostra ferma condanna nei confronti di
qualsiasi atto di terrorismo e di violenza contro vittime
innocenti”.
“Tuttavia, la successiva risposta di Israele ? andata ben oltre
ogni principio di proporzionalit? e di diritto internazionale.
L’offensiva militare condotta nella striscia di Gaza – aggiunge
l’esponente del M5S – ha trasformato un territorio gi? stremato
in un luogo di distruzione totale: interi quartieri rasi al
suolo, ospedali e scuole bombardati, famiglie annientate, bambini
e anziani lasciati senza rifugio, n? speranza”.
“Le cifre della tragedia – precisa Capozzi – parlano ormai da
sole: decine di migliaia di morti tra i civili, centinaia di
migliaia di sfollati, un sistema sanitario collassato e la
popolazione ridotta alla fame e alla sete. Tutto questo non pu?
essere giustificato come autodifesa, ma rappresenta invece una
punizione collettiva vietata dal diritto internazionale, nonch?
una grave violazione dei diritti umani”.
“Condanniamo, perci?, non solo l’attacco di Hamas, ma anche le
azioni di Israele, che configurano – conclude Capozzi – una
precisa responsabilit? morale e politica di proporzioni enormi”.
ACON/COM/fa
071810 OTT 25

