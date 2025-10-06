Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Dati manifestazioni

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza rende noto che il totale delle manifestazioni nel 2024 è stato di 12.302 (+9,7% rispetto al 2023).
Le manifestazioni nelle quali sono state rilevate criticità sono state 322 (-18,9% rispetto al 2023).
Sempre nel 2024, i feriti tra le forze dell’ordine sono stati 273 (+127,5% rispetto al 2023).
Il totale delle manifestazioni dal 1 gennaio 2025 al 5 ottobre 2025 è stato di 8.635 (-10,3% rispetto allo stesso periodo del 2024).
Le manifestazioni nelle quali sono state rilevate criticità sono state 240 (-16% rispetto all’analogo periodo del 2024).
I feriti tra le forze dell’ordine sono stati 325 (+52,6% rispetto all’analogo periodo del 2024).
Dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 ci sono state 330 manifestazioni. Gli episodi di criticità sono stati 38. I feriti tra le forze dell’ordine 141.
Dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2025 si sono verificati 351 episodi di antisemitismo per i quali sono state denunciate complessivamente 98 persone e due sono state arrestate.
Roma, 6 ottobre 2025
(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza rende noto che il totale delle manifestazioni nel 2024 è stato di 12.302 (+9,7% rispetto al 2023).