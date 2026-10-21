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Politica Interna

RIPAM, AIELLO (M5S): COMUNI IN DIFFICOLTÀ, GOVERNO CHIARISCA E TUTELI CANDIDATI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - ROMA, 20 OTTOBRE 2026 – "Ho presentato un'interrogazione al ministro della Pa, Paolo Zangrillo, per fare chiarezza sulle rinunce di numerosi Comuni al concorso RIPAM destinato al reclutamento di 178 funzionari per gli enti locali con meno di 5mila abitanti. È inaccettabile che chi ha investito tempo, risorse ed energie per superare una selezione pubblica rischi di vedere compromesse le proprie aspettative per le difficoltà organizzative e finanziarie delle amministrazioni. Chiedo al Governo di rendere noti i Comuni rinunciatari, i posti soppressi e le assunzioni effettivamente concluse, oltre alle responsabilità e alle ragioni alla base delle rinunce. Servono risposte urgenti e misure concrete per recuperare i posti rimasti vacanti, valutando la possibilità di assegnarli ad altri enti idonei, nel rispetto della graduatoria e dei diritti dei candidati. Non possiamo permettere che un'iniziativa nata per rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni si trasformi in un'occasione mancata. La trasparenza e la tutela di chi ha partecipato regolarmente al concorso devono essere una priorità". Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello.

(AGENPARL)
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