Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

Scontri a Milano e violenza giovanile. Maran (PD): «Solidarietà a forze dell’ordine, commercianti e lavoratori. Serve trasparenza sugli algoritmi dei social media»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Delegazione PD al Parlamento Europeo

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - L'europarlamentare del Partito Democratico (Gruppo S&D), Pierfrancesco Maran, ha rilasciato la seguente dichiarazione durante la seduta plenaria dell'Europarlamento:

«Desidero esprimere la mia più totale vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine rimasti feriti durante i gravi scontri avvenuti nel fine settimana a Milano, oltre che ai commercianti e ai lavoratori che hanno subito ingenti danni alle proprie attività. La violenza non è mai giustificata né giustificabile, e chi ne è responsabile deve esserne chiamato a rispondere.

È una situazione nuova per il nostro Paese, oltre 200 minori fermati per atti vandalici che poco c'entrano con la politica. Utilizzarli per alimentare una polemica tra destra e sinistra è davvero avvilente. Si tratta di fatti che chiamano in causa direttamente le famiglie e la scuola, e la capacità della nostra società e delle nostre istituzioni di offrire speranze ai più giovani, anziché rabbia e odio.

Dobbiamo impedire che fatti come questi si verifichino di nuovo, e per questo dobbiamo occuparci anche di quei social che con i loro algoritmi hanno propagandato la nascita di disordini e saccheggi.

Quando il Parlamento Europeo chiede non solo di regolamentare l'accesso ai social per i minori, ma di conoscere il funzionamento degli algoritmi, lo chiede perché da lì nascono azioni che hanno conseguenze. Se gli algoritmi alimentano violenza dobbiamo saperlo e pretendere che cambino perché quella violenza prima o poi nella società ed è nostro dovere prevenirla».

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl