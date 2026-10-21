Scontri a Milano e violenza giovanile. Maran (PD): «Solidarietà a forze dell’ordine, commercianti e lavoratori. Serve trasparenza sugli algoritmi dei social media»

L'europarlamentare del Partito Democratico (Gruppo S&D), Pierfrancesco Maran, ha rilasciato la seguente dichiarazione durante la seduta plenaria dell'Europarlamento:

«Desidero esprimere la mia più totale vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine rimasti feriti durante i gravi scontri avvenuti nel fine settimana a Milano, oltre che ai commercianti e ai lavoratori che hanno subito ingenti danni alle proprie attività. La violenza non è mai giustificata né giustificabile, e chi ne è responsabile deve esserne chiamato a rispondere.

È una situazione nuova per il nostro Paese, oltre 200 minori fermati per atti vandalici che poco c'entrano con la politica. Utilizzarli per alimentare una polemica tra destra e sinistra è davvero avvilente. Si tratta di fatti che chiamano in causa direttamente le famiglie e la scuola, e la capacità della nostra società e delle nostre istituzioni di offrire speranze ai più giovani, anziché rabbia e odio.

Dobbiamo impedire che fatti come questi si verifichino di nuovo, e per questo dobbiamo occuparci anche di quei social che con i loro algoritmi hanno propagandato la nascita di disordini e saccheggi.

Quando il Parlamento Europeo chiede non solo di regolamentare l'accesso ai social per i minori, ma di conoscere il funzionamento degli algoritmi, lo chiede perché da lì nascono azioni che hanno conseguenze. Se gli algoritmi alimentano violenza dobbiamo saperlo e pretendere che cambino perché quella violenza prima o poi nella società ed è nostro dovere prevenirla».