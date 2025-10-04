RAFFAELLA CARRA’: DAL 10 AL 12 OTTOBRE A BELLARIA LA FINALE DEL RUMORE BIM FESTIVAL

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Dal 10 al 12 ottobre a Bellaria Igea Marina
Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato all’indimenticabile e irraggiungibile regina della TV, Raffaella Carrà, artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua lunga carriera tutte le doti necessarie per entrare e rimanere per sempre nel cuore del grande pubblico italiano ed internazionale.
Anche quest’anno, sarà la splendida cittadina balneare romagnola di Bellaria Igea Marina, città dove l’indimenticabile Raffaella Carrà è cresciuta, a salutare l’epilogo di questa quarta edizione con le fasi Finali e la Finalissima della manifestazione, che si terranno da venerdì 10 a domenica 12 ottobre al Palacongressi, al termine delle e delle selezioni e delle semifinali che si sono svolte in tutta Italia.
L’evento, ideato e organizzato dal Presidente di Anteros Produzioni, Nazzareno Nazziconi (produttore, talent scout, discografico), con la direzione artistica del giornalista, regista e autore televisivo Roberto Vecchi, in collaborazione con la Fondazione Verdeblu e con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, è aperto ad artisti appartenenti alle discipline canto, ballo, danza, musica, recitazione e arti varie per offrire loro un vero e proprio percorso per l’accrescimento artistico con corsi formativi e didattici, seminari, laboratori e sperimentazione tenuti da coach scelti fra i migliori professionisti del settore.
Il 10, 11 e 12 ottobre si terranno le selezioni per decretare i concorrenti che avranno l’occasione di esibirsi in occasione della conferenza stampa di lancio della prossima edizione durante l’evento collaterale denominato “Rumore BIM Festival Village”, i vincitori del Festival nelle diverse categorie e delle diverse fasce d’età (baby, junior, nuove proposte e senior) e, come sempre, le masterclass con i docenti di RBF. Media Partner della manifestazione è Radio LatteMiele, che curerà interviste nel backstage agli artisti.
Oltre al Sindaco della cittadina Filippo Giorgetti e al Presidente della Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, ad accogliere i finalisti saranno giudici e coach come il ballerino Samuel Peron, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, la cantautrice e vocal coach Lighea, la coreografa Alessia Barni (responsabile delle discipline ballo e danza per Rumore B.F. e giudice internazionale, tecnico della F.I.D.S.), il giornalista, critico musicale e conduttore del programma “La nota del giorno” su Radio 1 Rai, John Vignola, il direttore della Facoltà di batteria nell’Università della Musica di Roma, Maurizio Dei Lazzaretti (noto turnista per Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Mina), il Label Manager e A&R per ADA Music Italy (Warner Music), Olivier Segre, il vice presidente di Ido, Edilio Pagano, il produttore Massimo Fregnani, il CEO dell’agenzia International Music and Art, Francesco Cattini, il coreografo e ballerino Giancarlo Tarabella, il paroliere e compositore Gae Capitano, il giudice internazionale di breaking, Xedo, il chitarrista e agente Lorenzo Paolucci, la ballerina e coreografa Tina Nepi, e il vocal coach Marcello Pallanca.
Negli anni si sono avvicendati personaggi di spicco tra cui: Marco Masini, Maria Grazia Cucinotta, Bedy Moratti, Sergio Cammariere, Massimo Cotto, Giuseppe Anastasi, Arturo Sepe, Cheope, Federica Abate, Fabrizio Palaferri, Niccolò Agliardi, Garrison Rochelle, Carmen Russo, Giancarlo Basili, Dario Salvatori, Gabriele Brocani, Michele Torpedine e tanti altri ancora.
La manifestazione si chiuderà domenica 12 ottobre con il Gran Galà che contempla balletti messi in scena dai partecipanti delle discipline ballo e danza, l’esibizione sul palco dei vincitori per una serata all’insegna del grande spettacolo in cui non mancheranno anche le performance di artisti già affermati come Stefano D’Orazio dei Vernice, ex frontman dell’omonima band con cui ha realizzato tre album che hanno venduto oltre 200 mila copie; Carmen Ferreri, cantante e cantautrice, seconda classificata alla sedicesima edizione di Amici col singolo “La complicità”. Ospite d’onore della serata Tiziana Foschi, attrice, autrice teatrale, televisiva e cinematografica, che con la “Premiata ditta” ha lavorato in Tv anche con Raffaella Carrà.
