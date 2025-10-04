Dichiarazione sindaco su mostra Nonis

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Dichiarazione del sindaco Alessandro Basso su mostra Nonis
“Con l’inaugurazione della mostra dedicata a Pietro Giacomo Nonis presso il Museo diocesano di arte sacra di Pordenone, viviamo un momento di grande valore culturale e spirituale. La figura di Monsignor Nonis, che ha saputo coniugare fede e arte, ci lascia una straordinaria raccolta di opere provenienti da tutto il mondo, pensata in particolare per le scuole e gli studenti e oggi patrimonio condiviso con l’intera comunità.
Questa iniziativa, che vede unite la diocesi di Concordia-Pordenone e quella di Vicenza, diventa anche un segno concreto di come la Chiesa, la cultura e il mondo della scuola possano dialogare e crescere insieme.
Lo spazio espositivo rinnovato rappresenta inoltre un passo significativo verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, un obiettivo che ci sprona a valorizzare appieno le nostre radici e le nostre eccellenze.”
Elisa Pellin
Ufficio Comunicazione
Comune di Pordenone
(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Dichiarazione del sindaco Alessandro Basso su mostra Nonis