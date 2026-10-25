[Comune Palermo] Commemorazione defunti 2026. Potenziati servizi cimiteriali: assistenza sanitaria, trasporti e supporto alle persone fragili

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Nei giorni 1 e 2 novembre rafforzati i servizi nei cimiteri di Santa Maria
dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e dei Cappuccini. Previsti presidi
sanitari, navette, mezzi accessibili e assistenza ai visitatori.
In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Palermo ha
predisposto un piano di potenziamento dei servizi cimiteriali per garantire
adeguate condizioni di accoglienza, sicurezza e accessibilità nelle
giornate del 1° e 2 novembre, tradizionalmente caratterizzate da una
maggiore affluenza di cittadini.
Gli interventi interesseranno i cimiteri di Santa Maria dei Rotoli, Santa
Maria di Gesù e dei Cappuccini e riguarderanno il rafforzamento
dell'assistenza sanitaria, la disponibilità di servizi igienici, il
potenziamento dei trasporti dedicati e il supporto alle persone anziane,
con disabilità o con difficoltà negli spostamenti.
«La Commemorazione dei Defunti rappresenta un momento di particolare
significato per la comunità palermitana. L'Amministrazione comunale ha
pertanto predisposto un'organizzazione finalizzata a garantire condizioni
di maggiore sicurezza e accessibilità, con particolare attenzione alle
persone anziane, alle persone con disabilità e a tutti coloro che
necessitano di un supporto negli spostamenti. Il potenziamento dei servizi
sanitari, dei trasporti e dell'assistenza è il risultato di un lavoro
coordinato tra gli uffici comunali, gli operatori, le associazioni e i
volontari, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per la
collaborazione e l'impegno assicurati», dichiarano il sindaco Roberto
Lagalla e l'assessore ai Servizi cimiteriali Totò Orlando.
Servizi igienici e assistenza sanitaria
Il servizio di noleggio dei bagni chimici sarà operativo dalle ore 7.30 del
1° novembre alle ore 18.00 del 2 novembre.
Presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli saranno installati quattro
bagni chimici ordinari e due servizi accessibili alle persone con
disabilità. Nel cimitero di Santa Maria di Gesù saranno disponibili un
bagno chimico ordinario e uno accessibile.
Sarà inoltre garantito il potenziamento dell'assistenza sanitaria, affidata
all'Associazione Croce Siciliana Assistenza, con presidi operativi nelle
giornate del 1° e 2 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
In particolare, presso Santa Maria dei Rotoli saranno presenti due
ambulanze, ciascuna dotata di autista soccorritore, medico e infermiere.
Presso i cimiteri di Santa Maria di Gesù e dei Cappuccini sarà invece
disponibile un'ambulanza per ciascuna struttura, con il medesimo assetto di
personale sanitario.
Trasporti dedicati e assistenza alle persone con disabilità
Particolare attenzione sarà riservata alla mobilità delle persone anziane,
delle persone con disabilità e dei cittadini con ridotta autonomia negli
spostamenti, attraverso l'impiego di mezzi attrezzati e servizi di
trasporto dedicati.
Presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, nelle giornate del 1° e 2
novembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sarà operativo un mezzo
dell'Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, dotato di pedana
sollevatrice e con la presenza di un autista e di un accompagnatore. Il
veicolo sarà in grado di trasportare almeno tre persone in carrozzina.
AMAT metterà a disposizione tre navette elettriche destinate al trasporto
delle persone fragili, operative il 1° e il 2 novembre dalle ore 8.00 alle
ore 17.00. A queste si aggiungeranno tre mezzi dell'Amministrazione
comunale, disponibili nelle medesime giornate.
Per il cimitero di Santa Maria di Gesù sono previsti ulteriori servizi
dedicati alle persone in carrozzina, mediante pulmini dotati di pedana
idraulica. In particolare, il 1° novembre sarà impiegato un mezzo
dell'associazione U.G.E.S., mentre il 2 novembre sarà operativo un mezzo
dell'associazione A.O.P.C.S., entrambe impegnate in collaborazione con la
Protezione civile comunale.
Nella stessa struttura saranno inoltre disponibili due mezzi comunali per
il trasporto delle persone fragili, nelle giornate del 1° e 2 novembre,
dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
Presso i cimiteri di Santa Maria dei Rotoli e Santa Maria di Gesù sarà
assicurato anche il supporto dei volontari delle associazioni che
collaborano con la Protezione civile comunale, con l'obiettivo di agevolare
l'accesso alle strutture e fornire assistenza ai visitatori.
Il ringraziamento dell'Amministrazione comunale
Il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore ai Servizi cimiteriali Totò
Orlando esprimono il proprio ringraziamento al dirigente del servizio,
l'ingegnere Giuseppe Giuliano, ai direttori dei tre cimiteri, al personale
comunale e agli operatori di Reset, quotidianamente impegnati nella cura,
nella manutenzione e nella funzionalità delle strutture e dei servizi
cimiteriali.
L'Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a favore di
servizi cimiteriali accessibili, efficienti e attenti alle esigenze di
tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone maggiormente
vulnerabili.
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