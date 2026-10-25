[Comune Palermo] Commemorazione defunti 2026. Potenziati servizi cimiteriali: assistenza sanitaria, trasporti e supporto alle persone fragili

Nei giorni 1 e 2 novembre rafforzati i servizi nei cimiteri di Santa Maria

dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e dei Cappuccini. Previsti presidi

sanitari, navette, mezzi accessibili e assistenza ai visitatori.

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Palermo ha

predisposto un piano di potenziamento dei servizi cimiteriali per garantire

adeguate condizioni di accoglienza, sicurezza e accessibilità nelle

giornate del 1° e 2 novembre, tradizionalmente caratterizzate da una

maggiore affluenza di cittadini.

Gli interventi interesseranno i cimiteri di Santa Maria dei Rotoli, Santa

Maria di Gesù e dei Cappuccini e riguarderanno il rafforzamento

dell'assistenza sanitaria, la disponibilità di servizi igienici, il

potenziamento dei trasporti dedicati e il supporto alle persone anziane,

con disabilità o con difficoltà negli spostamenti.

«La Commemorazione dei Defunti rappresenta un momento di particolare

significato per la comunità palermitana. L'Amministrazione comunale ha

pertanto predisposto un'organizzazione finalizzata a garantire condizioni

di maggiore sicurezza e accessibilità, con particolare attenzione alle

persone anziane, alle persone con disabilità e a tutti coloro che

necessitano di un supporto negli spostamenti. Il potenziamento dei servizi

sanitari, dei trasporti e dell'assistenza è il risultato di un lavoro

coordinato tra gli uffici comunali, gli operatori, le associazioni e i

volontari, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per la

collaborazione e l'impegno assicurati», dichiarano il sindaco Roberto

Lagalla e l'assessore ai Servizi cimiteriali Totò Orlando.

Servizi igienici e assistenza sanitaria

Il servizio di noleggio dei bagni chimici sarà operativo dalle ore 7.30 del

1° novembre alle ore 18.00 del 2 novembre.

Presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli saranno installati quattro

bagni chimici ordinari e due servizi accessibili alle persone con

disabilità. Nel cimitero di Santa Maria di Gesù saranno disponibili un

bagno chimico ordinario e uno accessibile.

Sarà inoltre garantito il potenziamento dell'assistenza sanitaria, affidata

all'Associazione Croce Siciliana Assistenza, con presidi operativi nelle

giornate del 1° e 2 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

In particolare, presso Santa Maria dei Rotoli saranno presenti due

ambulanze, ciascuna dotata di autista soccorritore, medico e infermiere.

Presso i cimiteri di Santa Maria di Gesù e dei Cappuccini sarà invece

disponibile un'ambulanza per ciascuna struttura, con il medesimo assetto di

personale sanitario.

Trasporti dedicati e assistenza alle persone con disabilità

Particolare attenzione sarà riservata alla mobilità delle persone anziane,

delle persone con disabilità e dei cittadini con ridotta autonomia negli

spostamenti, attraverso l'impiego di mezzi attrezzati e servizi di

trasporto dedicati.

Presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, nelle giornate del 1° e 2

novembre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sarà operativo un mezzo

dell'Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, dotato di pedana

sollevatrice e con la presenza di un autista e di un accompagnatore. Il

veicolo sarà in grado di trasportare almeno tre persone in carrozzina.

AMAT metterà a disposizione tre navette elettriche destinate al trasporto

delle persone fragili, operative il 1° e il 2 novembre dalle ore 8.00 alle

ore 17.00. A queste si aggiungeranno tre mezzi dell'Amministrazione

comunale, disponibili nelle medesime giornate.

Per il cimitero di Santa Maria di Gesù sono previsti ulteriori servizi

dedicati alle persone in carrozzina, mediante pulmini dotati di pedana

idraulica. In particolare, il 1° novembre sarà impiegato un mezzo

dell'associazione U.G.E.S., mentre il 2 novembre sarà operativo un mezzo

dell'associazione A.O.P.C.S., entrambe impegnate in collaborazione con la

Protezione civile comunale.

Nella stessa struttura saranno inoltre disponibili due mezzi comunali per

il trasporto delle persone fragili, nelle giornate del 1° e 2 novembre,

dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Presso i cimiteri di Santa Maria dei Rotoli e Santa Maria di Gesù sarà

assicurato anche il supporto dei volontari delle associazioni che

collaborano con la Protezione civile comunale, con l'obiettivo di agevolare

l'accesso alle strutture e fornire assistenza ai visitatori.

Il ringraziamento dell'Amministrazione comunale

Il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore ai Servizi cimiteriali Totò

Orlando esprimono il proprio ringraziamento al dirigente del servizio,

l'ingegnere Giuseppe Giuliano, ai direttori dei tre cimiteri, al personale

comunale e agli operatori di Reset, quotidianamente impegnati nella cura,

nella manutenzione e nella funzionalità delle strutture e dei servizi

cimiteriali.

L'Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a favore di

servizi cimiteriali accessibili, efficienti e attenti alle esigenze di

tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone maggiormente

vulnerabili.

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