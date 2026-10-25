CS FDI, LUNEDI CONFERENZA STAMPA SU PDL DIVIETO VELO INTEGRALE – CHIETI ORE 11

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - "Nessuna resti nascosta" – lunedì ore 11 Chieti
Lunedì 26 ottobre, alle ore 11:00, nel Gran Caffè Vittoria a Chieti, si
terrà una conferenza stampa per illustrare la proposta di legge di Fratelli
d'Italia per la libertà, la sicurezza e i diritti delle donne, volta a
vietare il velo integrale e a rafforzare gli strumenti di contrasto
la campagna di raccolta firme a sostegno dell'iniziativa, promossa e
attivata su tutto il territorio nazionale. All'incontro prenderanno parte
La stampa è invitata a partecipare.
Chieti, 24 ottobre 2026