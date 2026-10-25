Cina, quattro aerei radar KJ-3000 individuati dai satelliti: la nuova sfida militare nel Pacifico

Le immagini di uno stabilimento aeronautico a Xi’an mostrano quattro velivoli da sorveglianza e comando basati sul trasporto militare Y-20B. Gli analisti americani ipotizzano l’avvio della produzione in serie, ma manca una conferma ufficiale. Il programma potrebbe rafforzare la capacità di Pechino di coordinare caccia, droni e difese aeree attorno a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale, segnando anche un ulteriore passo verso l’autonomia tecnologica rispetto alla Russia

Quattro grandi aerei militari dotati di una caratteristica struttura radar circolare sulla fusoliera sono stati individuati attraverso immagini satellitari presso il complesso aeronautico di Xi’an-Yanliang, nella provincia cinese dello Shaanxi. La loro presenza contemporanea ha riacceso l’attenzione sul programma KJ-3000, il nuovo velivolo cinese per l’allerta precoce e il controllo delle operazioni aeree, sviluppato sulla piattaforma dell’aereo da trasporto pesante Y-20B. Secondo alcuni analisti statunitensi, le immagini potrebbero indicare il passaggio dalla sperimentazione alla produzione industriale. L’ipotesi resta da verificare, ma il significato strategico del progetto è già evidente: Pechino sta cercando di rafforzare una delle capacità decisive della guerra aerea moderna, quella di individuare le minacce, costruire un quadro operativo condiviso e coordinare le forze prima ancora che inizi lo scontro.

La documentazione è stata esaminata dalla testata americana specializzata The War Zone, che il 22 ottobre ha pubblicato un’analisi firmata da Thomas Newdick. Le immagini, acquisite il 5 ottobre dalla società di osservazione satellitare Vantor, mostrano tre velivoli nell’area degli stabilimenti della Xi’an Aircraft Company, XAC, e un quarto presso il vicino China Flight Test Establishment, il centro cinese per le prove aeronautiche. La disposizione degli aerei e il numero di esemplari visibili hanno alimentato il dibattito sullo stato di avanzamento del programma.

J. Michael Dahm, ricercatore del Mitchell Institute for Aerospace Studies, considera la presenza di quattro KJ-3000 un possibile indizio dell’avvio della produzione in serie. Andreas Rupprecht, analista dell’aviazione militare cinese, invita invece a una valutazione più prudente: gli aerei potrebbero essere esemplari già identificati in precedenza, temporaneamente riuniti nello stesso complesso. Uno di quelli fotografati nell’area delle prove viene infatti riconosciuto come un prototipo. La differenza è sostanziale. Quattro velivoli presenti in uno stabilimento non equivalgono necessariamente a quattro unità appena costruite, né dimostrano l’esistenza di una linea produttiva già avviata a pieno regime.

La Cina non ha annunciato ufficialmente l’entrata in servizio del KJ-3000, indicato in alcune ricostruzioni anche come KJ-20, e non ha comunicato quantità ordinate, calendario delle consegne o caratteristiche operative complete. L’osservazione satellitare consente quindi di documentare un’attività industriale e sperimentale, non di certificare il raggiungimento della piena capacità operativa. È tuttavia un elemento significativo perché si inserisce in una sequenza di avvistamenti iniziata alla fine del 2024 e proseguita nel 2025, quando erano emerse fotografie di un prototipo contrassegnato dal numero 7821.

Il KJ-3000 appartiene alla categoria degli aerei AEW&C, acronimo inglese di Airborne Early Warning and Control: piattaforme destinate alla sorveglianza radar aerea e al coordinamento delle operazioni. In Occidente questi velivoli sono spesso associati alla denominazione AWACS, divenuta familiare soprattutto attraverso gli aerei statunitensi E-3 Sentry. La loro funzione non è trasportare armamenti offensivi, ma offrire ai comandanti una visione estesa dello spazio aereo, individuare e seguire bersagli, trasmettere informazioni alle unità amiche e contribuire alla gestione degli intercettamenti.

Un radar installato su un aereo può osservare porzioni di territorio e di mare difficilmente raggiungibili dai sensori terrestri. La curvatura della Terra limita infatti la distanza alla quale un radar collocato al suolo riesce a individuare un bersaglio che vola a bassa quota. Portando il sensore a migliaia di metri di altezza, questo limite geometrico viene spostato più lontano. È un vantaggio particolarmente importante per la ricerca di velivoli che tentano di sfruttare il terreno, di missili da crociera che volano vicino alla superficie e di altri obiettivi difficili da seguire con continuità da una singola postazione.

L’utilità di un aereo radar, però, non si misura soltanto nella distanza alla quale può individuare un bersaglio. Conta anche la rapidità con cui le informazioni vengono elaborate e distribuite. In uno scenario operativo complesso, diversi radar terrestri, navi, satelliti, aerei da combattimento e sistemi elettronici possono raccogliere dati parziali o sovrapposti. Una piattaforma AEW&C può contribuire a integrarli in una rappresentazione coerente della situazione, riducendo il tempo necessario per identificare una minaccia e decidere come reagire. È questa funzione di comando e gestione della battaglia aerea, più ancora delle dimensioni del radar, a rendere il KJ-3000 potenzialmente importante.

Il nuovo velivolo utilizza come base lo Y-20B, evoluzione dell’aereo da trasporto strategico cinese Y-20. La piattaforma dispone di quattro motori turbofan WS-20 di produzione nazionale, che sostituiscono i propulsori di origine russa impiegati sulle versioni precedenti. La scelta di un grande quadrimotore offre spazio per apparati elettronici, postazioni degli operatori, sistemi di comunicazione e infrastrutture di alimentazione e raffreddamento. Un velivolo di queste dimensioni può inoltre offrire margini di sviluppo per successive modifiche, un aspetto importante in un settore nel quale sensori e sistemi informatici evolvono più rapidamente delle cellule aeronautiche.

Le fotografie disponibili mostrano una grande struttura circolare sopra la parte posteriore della fusoliera, numerose antenne e una sonda per il rifornimento in volo collocata sopra la cabina di pilotaggio. È visibile anche una presa d’aria nella zona della deriva, che secondo gli analisti potrebbe servire a raffreddare gli apparati elettronici. Sono dettagli coerenti con un aereo progettato per missioni prolungate e per il funzionamento di sistemi ad alto consumo energetico.

La configurazione esatta del radar principale rimane però incerta. I precedenti velivoli cinesi KJ-2000 e KJ-500 utilizzano antenne a scansione elettronica attiva, comunemente indicate come AESA, disposte in modo da assicurare una copertura a 360 gradi senza richiedere necessariamente la rotazione meccanica della struttura esterna. Janes, analizzando immagini diffuse nel 2025, ha osservato elementi che potrebbero indicare una configurazione differente nel KJ-3000, con due grandi superfici radar contrapposte. Non esistono tuttavia dati pubblici sufficienti per stabilire con certezza l’architettura del sistema, le frequenze utilizzate, la portata effettiva o le capacità di individuazione di bersagli a bassa osservabilità.

Quest’ultimo punto è particolarmente delicato. Le analisi sulla nuova generazione di radar cinesi richiamano spesso la possibilità di contrastare più efficacemente aerei stealth, come gli F-35 statunitensi. Ma individuare un segnale sospetto, seguirlo con continuità e fornire dati abbastanza precisi per guidare un’arma sono operazioni differenti. Le prestazioni contro velivoli progettati per ridurre la propria traccia radar dipendono da numerosi fattori, tra cui frequenze, geometria dell’osservazione, disturbi elettronici e cooperazione tra sensori. Attribuire al KJ-3000 una capacità antistealth pienamente dimostrata sarebbe quindi prematuro.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha comunque riconosciuto il programma come parte della modernizzazione militare cinese. Nel rapporto annuale del 2025 sugli sviluppi delle forze armate della Repubblica Popolare, il Pentagono ha segnalato il primo volo del KJ-3000 e prospettato l’impiego di tecnologie radar digitali, capacità di contrasto ai disturbi elettronici, rilevamento passivo e identificazione dei bersagli. Si tratta di valutazioni dell’intelligence militare americana, non di specifiche tecniche rese pubbliche dal costruttore cinese, ma confermano che il programma è seguito con attenzione a Washington.

Per comprendere la portata del progetto bisogna considerare i limiti della precedente generazione di grandi aerei radar cinesi. Il KJ-2000 è stato sviluppato utilizzando la cellula dell’Ilyushin Il-76, aereo da trasporto di origine sovietica e russa. Ne sono stati completati soltanto quattro esemplari, secondo le ricostruzioni disponibili. Il numero ridotto non riflette necessariamente una mancanza di interesse per la missione, ma anche la difficoltà di ottenere una disponibilità adeguata di piattaforme importate e di mantenerle nel tempo.

Il passaggio allo Y-20B cambia la prospettiva industriale. La Cina può utilizzare un aereo progettato e prodotto all’interno del proprio sistema aeronautico, con motori nazionali e una filiera sulla quale esercita un controllo molto maggiore. Questo non significa che ogni componente elettronico o materiale sia necessariamente privo di dipendenze esterne, ma riduce uno dei principali vincoli che avevano limitato la flotta KJ-2000. La differenza strategica non consiste soltanto nel costruire un velivolo più moderno: consiste nella possibilità di produrne, aggiornarne e mantenerne un numero superiore senza dover dipendere dalla disponibilità di grandi aerei russi.

Il rapporto con Mosca emerge così sotto una luce diversa rispetto alla tradizionale lettura delle relazioni militari sino-russe. Russia e Cina mantengono una cooperazione strategica significativa, ma Pechino sta progressivamente riducendo la necessità di ricorrere a piattaforme aeronautiche russe per sviluppare capacità avanzate. L’evoluzione dello Y-20 e dei motori WS-20 rappresenta una tappa di questo percorso. L’autonomia produttiva offre vantaggi non soltanto in caso di tensioni diplomatiche, ma anche nella programmazione degli investimenti, nella manutenzione e nella capacità di adattare rapidamente un progetto a nuove esigenze operative.

Il KJ-3000 non nasce tuttavia in un vuoto tecnologico. L’aviazione cinese dispone già di una consistente flotta di aerei radar più piccoli, soprattutto i KJ-500 basati sul quadrimotore turboelica Y-9, e sta sviluppando ulteriori varianti per missioni di sorveglianza. Queste piattaforme possono operare da aeroporti meno impegnativi e sono adatte a una presenza distribuita lungo le coste e nelle basi avanzate. Un grande velivolo a reazione non le sostituirebbe necessariamente tutte. Potrebbe invece integrarle, assumendo missioni a maggiore distanza e fornendo capacità di coordinamento più estese.

La distinzione è rilevante per la strategia cinese nel Pacifico. Un sistema di sorveglianza efficace richiede continuità, ridondanza e capacità di resistere a guasti o perdite. Avere pochi aerei molto sofisticati può non bastare se devono essere impiegati contemporaneamente su fronti diversi, sottoposti a manutenzione o protetti da eventuali attacchi. Una flotta più numerosa permetterebbe di distribuire le missioni, mantenere velivoli di riserva e garantire una presenza più regolare nelle aree considerate strategiche.

La prima di queste aree è lo Stretto di Taiwan. In un’eventuale crisi, la capacità di conoscere in anticipo i movimenti aerei e navali dell’avversario sarebbe fondamentale sia per le operazioni offensive sia per quelle difensive. Un KJ-3000 potrebbe contribuire al coordinamento dei caccia cinesi, alla sorveglianza delle rotte di avvicinamento e alla trasmissione di dati verso altri sistemi militari. Potrebbe inoltre aiutare le forze cinesi a operare oltre la copertura più favorevole dei radar terrestri, ampliando la profondità della sorveglianza sul mare.

Il vantaggio sarebbe particolarmente significativo se i nuovi aerei venissero integrati efficacemente con caccia avanzati come il J-20, con velivoli senza pilota e con sistemi missilistici a lungo raggio. Un caccia che riceve informazioni affidabili da un sensore esterno può, in determinate condizioni, ridurre la necessità di utilizzare continuamente il proprio radar, limitando le emissioni che potrebbero rivelarne la posizione. La possibilità di condividere dati di tracciamento tra piattaforme differenti può inoltre migliorare la gestione degli intercettamenti e aumentare la flessibilità delle operazioni.

Questa evoluzione non garantisce automaticamente la superiorità aerea cinese. La qualità dei collegamenti dati, la protezione contro la guerra elettronica, la precisione delle informazioni trasmesse e l’addestramento degli equipaggi sono fattori altrettanto importanti delle prestazioni del singolo velivolo. Inoltre, gli aerei radar sono obiettivi di grande valore: dimensioni, emissioni elettromagnetiche e necessità di operare per periodi prolungati possono renderli vulnerabili a caccia e missili a lungo raggio. Per questo devono essere protetti e inseriti in un sistema di difesa articolato.

Anche il Mar Cinese Meridionale rappresenta un possibile teatro d’impiego. La vastità degli spazi marittimi, la distanza tra le basi e la presenza di numerosi attori militari rendono particolarmente importante la capacità di sorvegliare e coordinare operazioni lontano dalla costa. Una piattaforma con maggiore autonomia, eventualmente sostenuta dal rifornimento in volo, potrebbe estendere la permanenza dei sensori nelle aree d’interesse. Ma l’effettiva durata delle missioni dipenderà da prestazioni e procedure che non sono state rese note.

Per gli Stati Uniti, il programma cinese si inserisce in un momento delicato per il rinnovo della propria flotta di aerei radar. Gli E-3 Sentry sono piattaforme anziane e la loro sostituzione ha incontrato difficoltà programmatiche e finanziarie. Il confronto non può essere ridotto al numero di velivoli disponibili, perché Washington dispone di un sistema molto più ampio di sensori aerei, navali, spaziali e terrestri, integrato con le capacità degli alleati. Resta però un problema strategico concreto: la continuità della sorveglianza e del comando aereo nel Pacifico richiede piattaforme capaci di operare a grandi distanze e di resistere in un ambiente sempre più contestato.

Anche Giappone, India e altri Paesi asiatici hanno interesse a seguire l’evoluzione del KJ-3000. Una maggiore capacità cinese di osservare e coordinare le operazioni aeree potrebbe modificare i calcoli relativi alla protezione delle basi, alla libertà di movimento degli aerei militari e alla necessità di investire in contromisure elettroniche. La sfida non riguarda soltanto chi dispone dei caccia più avanzati, ma chi riesce a mantenere più a lungo un quadro informativo attendibile e a trasformarlo in decisioni operative.

Esiste infine una dimensione industriale che potrebbe diventare rilevante negli anni successivi. Una piattaforma nazionale prodotta in quantità sufficienti potrebbe aprire la strada a versioni specializzate, aggiornamenti più frequenti e, almeno teoricamente, a future proposte per l’esportazione. Non risultano però ordini esteri confermati per il KJ-3000, né informazioni attendibili su prezzi e costi complessivi del programma. Sarebbe quindi improprio considerarlo già un prodotto destinato al mercato internazionale.

Le immagini satellitari del 5 ottobre offrono, in definitiva, un indizio concreto dell’avanzamento di un programma che gli osservatori militari seguono da tempo. Non dimostrano che la produzione in serie sia cominciata e non permettono di stabilire quando i nuovi aerei entreranno effettivamente in servizio. Per chiarire questi aspetti serviranno ulteriori osservazioni degli stabilimenti, l’identificazione di nuovi numeri di serie, eventuali immagini di velivoli con insegne operative o comunicazioni ufficiali cinesi.

La questione strategica, però, è già definita. Con il KJ-3000 Pechino punta a sviluppare non semplicemente un nuovo aereo radar, ma una componente più autonoma e potenzialmente più numerosa della propria architettura di sorveglianza e comando. È una capacità che potrebbe accrescere l’efficacia di caccia, droni e difese aeree, soprattutto nelle operazioni sul mare, e rendere più complessa la pianificazione militare degli Stati Uniti e dei loro partner regionali.

Il passaggio decisivo non sarà quindi la comparsa di quattro grandi velivoli in una fotografia satellitare, ma la capacità dell’industria cinese di trasformare quei prototipi in una flotta affidabile, integrata e disponibile con continuità. Se il programma raggiungerà questo obiettivo, il suo impatto sugli equilibri del Pacifico potrebbe risultare molto più importante del numero iniziale di aerei osservati a Xi’an.

Fonti: The War Zone, Thomas Newdick, 22 ottobre 2026; immagini satellitari Vantor del 5 ottobre 2026; Janes, analisi tecnica del KJ-3000; Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, rapporto annuale 2025 sugli sviluppi militari cinesi; Global Times, Liu Xuanzun, 25 ottobre 2026; Zona Militar, 24 ottobre 2026.