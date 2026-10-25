Paracadutisti: Presidente Fontana, grazie per servizio al Paese e impegno per la pace

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Roma, 24 ott – "Ai paracadutisti in servizio e in congedo rivolgo un saluto riconoscente in occasione della Festa della specialità e del Raduno nazionale. Coraggio, spirito di Corpo e amore per il Paese uniscono uomini e donne che hanno fatto del servizio alla Patria una scelta di vita, contribuendo alla sicurezza e alla pace. La Folgore ha scritto pagine decisive della nostra storia. Ricordo con commozione i Caduti, rivolgo un pensiero alle loro famiglie e sono vicino ai feriti. A chi veste il Basco Amaranto va il mio grazie per l'impegno con cui serve l'Italia e ne custodisce i valori".
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