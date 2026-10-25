COMUNICATO STAMPA – Università: Battistoni (FI), risorse per Collegio Sibillini importante segnale di attenzione

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:
"Nell'ambito del decreto annunciato ieri dal Ministro Anna Maria Bernini, sono state stanziate risorse per riqualificare il Collegio Universitario Sibillini a Macerata e realizzare 42 posti letto per studenti capaci e meritevoli. Un altro segnale di attenzione per le Marche, per la stessa Macerata e per il prestigio del suo sistema accademico. Il governo di centrodestra, andando anche oltre gli obiettivi del Pnrr, ha fissato nello sviluppo delle residenze universitarie una priorità e lo ha dimostrato in modo capillare in tutto il Paese. Anche per le città che ospitano atenei medio-piccoli, il livello di accoglienza per i fuori sede può crescere e diventare un fattore decisivo per rendere effettivo il diritto allo studio, ampliare le opportunità per i giovani e rafforzare l'attrattività del territorio. Investire negli alloggi universitari significa infatti sostenere gli studenti e le loro famiglie, ma anche contribuire allo sviluppo delle comunità locali". Lo dichiara il deputato e Segretario Regionale di Forza Italia delle Marche Francesco Battistoni