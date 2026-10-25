Ecuador, Camposampiero (Rifondazione) ” libertà per Luisa González”, fermare l’offensiva delle destre contro la democrazia in America Latina

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - fermare l'offensiva delle destre contro la democrazia in America Latina.*
Il Partito della Rifondazione Comunista esprime la propria solidarietà a
Luisa González e a Revolución Ciudadana e chiede l'immediata liberazione
della dirigente dell'opposizione ecuadoriana, arrestata il 22 ottobre
nell'ambito di un'inchiesta sul finanziamento della campagna elettorale del
2023.
Revolución Ciudadana denuncia il carattere politico dell'operazione e
respinge le accuse.
L'arresto si colloca in un quadro di gravissima restrizione degli spazi
democratici: alla vigilia delle elezioni locali, Revolución Ciudadana è
stata esclusa dalla competizione e a González è stata preclusa la
candidatura alla prefettura di Manabí. L'effetto politico è evidente: si
impedisce all'opposizione di contendere il potere alla destra di Daniel
Noboa.
Denunciamo questa deriva autoritaria. La presunta lotta alla criminalità
non può diventare il lasciapassare per reprimere gli avversari, svuotare il
pluralismo e sottrarre ai cittadini il diritto di scegliere. Chiediamo il
pieno rispetto dei diritti di difesa e delle libertà politiche, la fine
delle misure di esclusione dell'opposizione e garanzie effettive per la
partecipazione elettorale.
Leggiamo quanto accade in Ecuador nel quadro di una più ampia offensiva
delle destre latinoamericane contro le forze popolari e i progetti di
trasformazione sociale. La posta in gioco riguarda la redistribuzione della
ricchezza, il controllo pubblico delle risorse e la possibilità di
costruire politiche autonome dalle pretese egemoniche degli Stati Uniti.
Criminalizzare la sinistra serve anche a rendere intoccabili i privilegi
che essa mette in discussione.
È in questo quadro che assume un significato continentale il ballottaggio
brasiliano del 25 ottobre, nel quale Ignacio Lula da Silva affronta Flávio
Bolsonaro. Esprimiamo il nostro sostegno a Lula e alle forze impegnate a
impedire il ritorno del bolsonarismo: la vittoria di Lula rafforzerebbe la
difesa dei diritti sociali, della democrazia e dell'integrazione
latinoamericana.
Chiediamo al governo italiano e all'Unione europea di prendere posizione
sulla repressione dell'opposizione ecuadoriana. La democrazia non può
essere invocata contro i governi sgraditi e dimenticata quando a colpirla
sono governi amici.
Libertà per Luisa González. Pieni diritti politici per Revolución
Ciudadana.
Al fianco dei popoli latinoamericani contro le destre e per la giustizia
sociale.
Comunista – Sinistra Europea