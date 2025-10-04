(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Bonelli: “Meloni vera estremista i cattivi maestri sono quelli danno armi a
chi uccide donne e bambini. ”
«Meloni ha trasformato la festa di San Francesco in un comizio per
attaccare ancora una volta l’opposizione. Ma l’estremista è lei: quella che
non ha voluto condannare né sanzionare i crimini di Netanyahu.
Nel suo governo c’è chi continua a lanciare accuse false. Tajani ci ha
definiti “cattivi maestri”, come se fossimo noi i mandanti delle violenze.
La verità è chiara: i veri “cattivi maestri” sono loro, i “cattivi
ministri” che non rispettano il diritto internazionale.
Questo governo è rimasto fermo davanti al genocidio di Gaza, ha continuato
a esportare armi e a fare affari con Israele. È imperdonabile.
Il sì di Hamas al piano Trump e lo stop ai bombardamenti sono una buona
notizia, ma la domanda è: quanto durerà la tregua e quale ruolo avranno i
palestinesi? Non possono essere ridotti a manodopera per costruire i resort
di Trump. Bisogna stabilire quando verranno liberati i territori occupati
dai coloni e chi pagherà i danni della distruzione di Gaza.
Per noi è chiaro: deve pagare Israele. Non c’è pace senza giustizia e non
c’è giustizia senza il rispetto del diritto internazionale, cancellato
dalla logica di Trump e Netanyahu».
