(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Aggiungi articolo
Roma, 17 novembre 2026 – «L’antisemitismo è un attacco diretto ai valori su cui si fonda la nostra democrazia. L’approvazione definitiva della legge rappresenta quindi una scelta politica chiara e un importante segnale di responsabilità da parte del Parlamento. Di fronte al riemergere di pregiudizi, intimidazioni e manifestazioni di odio non possiamo permetterci ambiguità o giustificazioni. La libertà di espressione e il diritto di critica sono sacrosanti, ma non possono diventare un pretesto per alimentare l’antisemitismo. Ricordare la Shoah significa anche impegnarsi perché certe pagine della storia non si ripetano, a partire dall’educazione delle nuove generazioni. Questa legge ci offre strumenti in più per contrastare l’odio e le discriminazioni. È un risultato importante, che ci ricorda come su questi temi tutte le forze politiche debbano saper trovare un terreno comune, al di là delle appartenenze. Purtroppo non sempre accade». Lo dichiara Sandra Savino, sottosegretario all’Economia e alle Finanze e segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.