“In Italia, sempre più cittadini italiani hanno paura di dichiarare la loro identità religiosa e camminare per le strade delle nostre città con i simboli religiosi. Con questa legge vogliamo monitorare la diffusione di fenomeni antisemiti, anche via web e a mezzo social, organizzando al contempo iniziative di contrasto, in stretta collaborazione con palazzo Chigi. Ognuno ha il diritto di manifestare, tuttavia fomentare teorie del complotto, così come negare la Shoah, organizzare manifestazioni di odio contro lo Stato di Israele, propagare slogan e striscioni contro il popolo ebraico come ‘Palestina libera dal fiume al mare’, inneggiare e sventolare bandiere di Hamas, è antisemitismo.

La sinistra fa finta di non sapere che, spesso, attraverso la critica ad Israele, vi è terreno fertile per quell’orrendo fenomeno chiamato antisemitismo. Chi vuole contrastare questa giusta legge di civiltà porta avanti atteggiamenti di tipo antisemita. Vorremmo vedere da parte della sinistra la stessa foga mostrata nell’attaccare questo provvedimento anche nell’attaccare i terroristi di Hamas. Come Lega, rivendichiamo con vigore questa legge per un principio molto semplice: per noi, antisionismo e antisemitismo sono la stessa cosa”.

Lo ha detto il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna.