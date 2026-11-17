(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - PARCO DELLA RINASCITA OGGI POMERIGGIO IL SOPRALLUOGO DEL SINDACO LECCESE Oggi pomeriggio, alle ore 15, il sindaco Vito Leccese effettuerà un sopralluogo nel cantiere del Parco della Rinascita, per verificare l'avanzamento dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana dei suoli dell'ex Fibronit di Bari. Sarà presente anche il presidente del Comitato Cittadino Fibronit, Nicola Brescia.
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