(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Martedì 24 novembre alla Biblioteca Rendella un incontro con Abha Valentina Lo Surdo
Ogni voce possiede una propria musicalità, fatta di ritmi, inflessioni, intensità e silenzi. Imparare a riconoscerla e a governarla significa scoprire nuove possibilità espressive e trasformare il modo di comunicare con gli altri. È questo il tema di Play Your Voice – Fa' che le tue parole portino armonia, l'incontro con Abha Valentina Lo Surdo , giornalista, public speaker e conduttrice RAI, in programma martedì 24 novembre 2026 , alle ore 18.30 , presso la Biblioteca Civica P. Rendella di Monopoli, nella Sala Prospero.
Autrice del volume L'arte di parlare in pubblico. Con il metodo Play Your Voice (Edizioni Curci), Valentina Lo Surdo ha sviluppato un metodo che attinge al linguaggio musicale per esplorare le potenzialità della voce parlata. Il ritmo delle frasi, la modulazione del tono, le variazioni di volume e il valore delle pause diventano strumenti attraverso i quali dare forma al pensiero, sostenere l'attenzione e stabilire un rapporto più consapevole con chi ascolta. Perché "è proprio la relazione di ascolto che fa scaturire il "parlare musicale".
L'appuntamento prevede un laboratorio gratuito dedicato alle dieci chiavi d'oro della comunicazione, un percorso pratico per sperimentare la musicalità della voce e delle parole e acquisire maggiore sicurezza ed efficacia nell'espressione orale. Un'esperienza aperta a tutti, particolarmente significativa per chi lavora con la voce, insegna, studia o desidera migliorare le proprie capacità comunicative.