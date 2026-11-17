“Sarebbe bello avere un Csm dove ci stanno non solo i rappresentanti delle correnti”. Così Antonio Di Pietro, intervistato questa sera da Antonino Monteleone a Filorosso, in onda su Rai 3 e RaiPlay, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a presentare la propria candidatura da indipendente come componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura.

L’ex magistrato di Mani Pulite rivendica la scelta di aver inviato personalmente la domanda al Parlamento e sostiene la necessità di portare nell’organo di autogoverno della magistratura figure autonome dalle appartenenze correntizie e politiche. Di Pietro afferma di comprendere la contrarietà manifestata da Stefania Craxi, legandola alla storia giudiziaria che coinvolse il padre Bettino Craxi: “La rispetto perché è una figlia che ha vissuto sulla sua pelle un’esperienza del padre”. Meno comprensibili, secondo lui, sarebbero invece eventuali opposizioni provenienti da altri schieramenti politici.

Nel corso dell’intervista, Di Pietro ha commentato anche le motivazioni della Cassazione sul caso di Mario Roggero. Pur dichiarandosi poco convinto dall’impostazione difensiva adottata dall’imprenditore, l’ex pm sostiene che il punto centrale della vicenda fosse lo stato emotivo vissuto nei momenti successivi all’aggressione subita dalla sua famiglia. Secondo Di Pietro, la difesa avrebbe dovuto puntare sulla temporanea incapacità di intendere e di volere provocata da una situazione estrema, anziché rivendicare la piena consapevolezza delle proprie azioni. “Dopo si è voluto fare bello”, afferma, spiegando che Roggero avrebbe successivamente giustificato il proprio comportamento, mentre a suo giudizio la chiave interpretativa corretta andava ricercata nel trauma e nella perdita di controllo vissuti in quei drammatici istanti.