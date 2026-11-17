(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - «Fa sorridere che sia proprio Giuseppe Sala ad accusare il presidente del Senato Ignazio La Russa di non sapere nulla di urbanistica. Parliamo dello stesso sindaco che ha lasciato Milano in un caos urbanistico senza precedenti, tra cantieri bloccati, lottizzazioni abusive, ordini di demolizione e migliaia di famiglie che ancora oggi non sanno quale sarà il destino delle case che hanno acquistato. Persino un esponente di spicco del suo partito ha dichiarato che “Milano è condizionata dalle lobby del cemento”. L’auspicio di salvare lo stadio di San Siro, espresso dal presidente La Russa in tempi non sospetti e oggi condiviso persino da esponenti del Partito Democratico, è una posizione di assoluto buon senso. Nel mondo esistono numerosi esempi di stadi che coesistono a poca distanza l’uno dall’altro. Liquidare questa ipotesi come una “balla”, senza nemmeno volerla approfondire, dimostra soltanto l’arroganza di chi considera le proprie scelte intoccabili. La verità è che Sala è sempre più nervoso perché persino gli aspiranti sindaci del suo schieramento stanno prendendo le distanze dalle decisioni della sua amministrazione. Ma i milanesi non si faranno prendere in giro dal solito gioco delle parti interno al centrosinistra: sanno bene che l’unica garanzia per salvare San Siro dall’abbattimento è portare Fratelli d’Italia al governo della città. Il resto sono soltanto promesse elettorali di chi, fino a ieri, ha sostenuto tutte le scelte di Sala».
Così in una nota Sandro Sisler, Senatore di Fratelli d’Italia.