(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - AGR Basilicata
Novembre 17, 2026
Gli ambulatori hanno ospitato le visite specialistiche gratuite per la prevenzione delle malattie uro-andrologiche rivolte agli studenti delle scuole superiori. L'assessore Latronico: "L'utilizzo di questi spazi conferma la centralità dei presidi di prossimità".
Gli ambulatori della nuova Casa di Comunità di Senise hanno ospitato le visite specialistiche gratuite della seconda edizione di "Occhio ai giovani – Proteggi il tuo domani". Un'iniziativa sanitaria dedicata alla sensibilizzazione e allo screening uro-andrologico rivolta agli studenti delle scuole superiori. L'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha evidenziato il doppio valore dell'iniziativa, sia sul fronte della prevenzione giovanile sia su quello della operatività dei nuovi presidi territoriali.
"L'utilizzo degli spazi della nuova Casa di Comunità per attività di prevenzione rivolte ai ragazzi – dichiara Latronico – conferma la centralità di questi presidi di prossimità. Iniziative come questa contribuiscono ad avvicinare i giovani alla cultura della prevenzione aiutando a superare tabù ancora molto diffusi in una fascia d'età decisiva". Il progetto è stato ideato e promosso dall'associazione Coast to Coast APS di Firenze. La realtà associativa nasce dall'impegno di un gruppo di medici e professionisti della sanità originari della Basilicata che lavorano in Toscana, con l'obiettivo di riportare sul territorio lucano le competenze maturate negli ospedali e nelle università.
L'evento si è articolato in una prima giornata di informazione e confronto attraverso un convegno divulgativo, seguita da una sessione pratica nella Casa di Comunità di Senise in cui gli studenti hanno avuto l'opportunità di sottoporsi a visite mediche gratuite e ricevere consigli diretti dagli specialisti. Le visite si sono svolte con il supporto logistico dell'Azienda Sanitaria di Potenza che ha messo a disposizione gli spazi sanitari in sinergia con i medici volontari, coordinati dal dott. Francesco Lunghi, dalla dott.ssa Salvatrice Lo Bosco e dalla dott.ssa Angela Vita, il comune di Senise e l'Istituto di istruzione superiore Leonardo Sinisgalli. "È particolarmente significativo – conclude Latronico – vedere come medici e professionisti lucani che lavorano fuori regione mantengano un legame così forte e concreto con la Basilicata, mettendo le proprie competenze al servizio delle nuove generazioni. Rivolgo, inoltre, un plauso all'Azienda Sanitaria di Potenza per aver messo a disposizione gli ambulatori per le attività di prevenzione rivolte ai ragazzi".
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