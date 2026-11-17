(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - AULA
📌 9.30 – Informativa urgente del Ministro della Difesa Crosetto sulla guerra ibrida e cognitiva
👉Seguito della discussione sui seguenti provvedimenti:
• Mozioni diritto di veto Ue
• Mozioni Corte penale internazionale
• Mozione politiche per il clima
• Pdl cittadinanza
• Pdl divieto importazione beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani in territorio palestinese
• Ddl circoscrizioni giudiziarie
• Pdl Registro nazionale orfani per crimini domestici
📌 12 – Ddl rafforzamento istruttorie ambientali
📌 15 – Question time con i ministri Mazzi, Urso e Foti
📌 16.15 – Seguito Ddl rafforzamento istruttorie ambientali
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