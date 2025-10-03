(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
E OPEN GOVERNMENT
Ufficio Stampa
TS 3/10/2025
ANNULLATO L’INCONTRO “TOLKIEN NELLA CULTURA POP” CON
GIUSEPPE GROSSI PREVISTO PER OGGI, VENERDÌ 3 OTTOBRE ALLE ORE
17.30 ALL’AUDITORIUM DEL SALONE DEGLI INCANTI
L’incontro “Tolkien. Uomo, Professore, Autore” con Giuseppe Grossi, previsto per
oggi, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 17.30 all’Auditorium del Salone degli Incanti è
stato annullato.
COMTS – LR
(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE